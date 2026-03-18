Агроном объяснил, как получить богатый урожай картофеля

Чтобы собрать богатый урожай картофеля, необходимо учитывать климатические условия региона и состояние почвы. Об этом рассказал главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

© Вечерняя Москва

Он рекомендовал обращать внимание на температуру грунта: оптимальной для высадки считается 10–12 градусов тепла. Заморозки могут повредить всходы, поэтому посадку откладывают до установления стабильной положительной температуры воздуха.

Эксперт назвал ориентировочные сроки посева в зависимости от географического положения:

Юг России: конец марта — начало апреля;

Центральная Россия: конец апреля — первая половина мая;

Северные регионы, Сибирь: середина мая — начало июня.

Агроном добавил, что некоторые россияне занимаются высадкой, опираясь на лунный календарь, а чтобы получить рекордный урожай, нужно сажать сорта суперэлитной категории. Он также посоветовал отдавать предпочтение качественным семенам весом около ста граммов, пригодным для интенсивного роста и формирования крупных плодов.

— Обычно семена сажают на глубину трех диаметров клубня. Чем клубень меньше, тем ближе к поверхности его сажают — так его росткам проще пробиться. Также глубина посадки зависит от состава почвы: чем она плотнее, тем ближе к поверхности сажают картофель, чем легче — тем глубже, — объяснил специалист.

Лучшим вариантом удобрений станут универсальные подкормки с повышенным содержанием азота, способствующие активному росту растений.

Посев желательно начинать заранее подготовленными пророщенными клубнями, размещенными на солнечном месте за месяц до предполагаемой высадки. Крупные семена нужно разрезать на части, каждую из которых высадить отдельно.

Растения важно своевременно пропалывать, рыхлить междурядья и регулярно окучивать кусты высотой 10–15 сантиметров. Кроме того, нужно помнить про подлом ботвы спустя пару недель после цветения, чтобы перенаправить питательные вещества в плоды, сообщает 360.ru.

