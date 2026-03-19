Как спасти рассаду, если пожелтели листья

С дачниками вечная история: вроде и рассаду посеяли вовремя, и поливаем исправно, а она растет какая-то хмурая. То листья бледные, то жилки фиолетовые вылезли. И начинаешь голову ломать: что не так? А ответ простой — может, она просто голодает. И если вовремя не подкормить, потом на урожае можно крест поставить. Давайте разберем четыре верных признака, что рассаде срочно требуется добавка.

Если нижние листья ни с того ни с сего пожелтели — это классический азотный голод. Особенно этим страдают баклажаны и прочие культуры, которые любят хорошо поесть, когда идут в рост. Тут без вариантов: надо дать азота, иначе пожелтение поползет выше, отмечает канал Ugra.ru.

Молодые листочки сверху стали светлыми, почти белесыми, а прожилки темные? Это нехватка железа. Часто такая беда случается у тех, кто увлекается поливом марганцовкой. Она, зараза, блокирует усвоение железа, и растения начинают маяться. Тут надо не марганец лить, а железом подкармливать.

Самое противное — когда листья вянут, ты их поливаешь, а им хоть бы хны, все равно тряпочкой висят. Тут дело не в воде, а в корнях. Скорее всего, начала развиваться корневая гниль. А гниль, между прочим, часто вылезает из-за нехватки меди. Особенно если рассада сидит в торфяном грунте — там меди обычно кот наплакал.

Если жилки на листьях стали фиолетовые, как у свеклы, и лист отдает синевой — это фосфорное голодание. На такое чаще всего жалуются перцы и помидоры. Но тут важный момент: не надо сразу бежать и сыпать фосфор тоннами. Если в помещении прохладно, рассада все равно не сможет его усвоить, даже если он есть в земле. Сначала поднимите температуру, а потом уже кормите. Иначе все старания насмарку.