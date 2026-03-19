Ошибки в квартире, которые делают ее еще теснее

Казалось бы, делаешь ремонт, все по уму, а въезжаешь — и чувствуешь: что-то не то. Вроде квадраты те же, а давит. Тесно, темно, глаза устают. Знакомая история? Скорее всего, ошиблись с планировкой или дизайном. Причем ошибки эти на этапе ремонта кажутся логичными, а потом бесят каждый день. Давайте разберем самые частые промахи, которые превращают маленькую квартиру в клетушку.

Самое болезненное — темные стены. Особенно если окна на север. Многие думают: «Белый — это скучно и больнично, покрашу-ка я стены в графит или темно-синий». И получают коробку, в которой даже днем нужно включать свет. Темные стены имеют право на жизнь только при одном условии: если у вас панорамные окна и южная сторона. И то зимой вы будете проклинать свой выбор. Если очень хочется темного, оставьте его для акцента, а базовым цветом делайте светлый. Иначе будете жить в норе, отмечает канал «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА».

Другая крайность — вся квартира окрашена в один яркий цвет. Или клеят обои с бешеным рисунком на все стены. На площади 40 метров это работает как дуршлаг: мозг устает, глаза разбегаются. Динамика и сочные цвета хороши, когда есть пространство для паузы, где глазу отдохнуть. А в малогабаритке лучше база + акценты. Одна красная стена может быть крутой, а четыре красных стены — это уже психушка. Тоже самое с обоями в мелкий рисунок. Их можно использовать только фрагментарно, на одной стене или в нише.

Мебель, расставленная как на складе. Впритык по периметру, вплотную к стенам, без воздуха. Это создает ощущение забитости. Особенно если мебель громоздкая, на массивных тумбах, без ножек. В маленькой квартире работают легкие конструкции: диваны и комоды на ножках, сквозные стеллажи, через которые проходит воздух и свет. И старайтесь, чтобы мебель занимала не больше половины комнаты, а лучше 30%. Тогда будет чувство свободы.

Зоопарк из напольных покрытий уже через месяц вас достанет. В прихожей плитка, в коридоре ламинат, на кухне снова плитка, в комнате паркет. И все с порожками, с перепадами. Это режет пространство на кусочки, комната кажется набором клетушек, а не цельным помещением. Для маленькой квартиры идеально — одно покрытие везде, без стыков. Сейчас есть хороший SPC ламинат, его можно класть даже в мокрых зонах. Единый пол визуально расширяет границы.

Срезает и без того скромную площадь и одна люстра под потолком на всю комнату. Кстати, их вообще придумали для больших залов, а не для спален в 12 квадратов. Одна лампа под потолком создает кучу темных углов, и комната вечером кажется меньше, чем есть. Лучше вообще отказаться от центрального света в пользу торшеров, бра, точечных светильников. Они дают мягкий свет и не съедают пространство.

Открытые полки красиво смотрятся только в инстаграме или пинтересте, где перед фотосессией расставили три красивые книжки и вазочку. В жизни там скапливается пыль, висят пакеты, стоит посуда, и это создает визуальный шум и захламленность. Закрытые шкафы куда практичнее: спрятал все за дверцы — и порядок. В малогабаритке каждый сантиметр на счету, и тратить его на декоративные полки с фигурками — роскошь.

Заветные метры украдут и тяжелые шторы в пол, а также заставленный подоконник. Плотные ткани, массивные карнизы, ламбрекены воруют свет и объем. В маленькой квартире окно должно работать на расширение, а легкий тюль или римские шторы — лучшие друзья. И подоконник не надо заваливать горшками и хламом. Свет — главный союзник тесного пространства, не перекрывайте ему дорогу.