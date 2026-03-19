Питерболд и саванна: сколько стоят самые дорогие кошки в мире

Кошки давно уже не просто животные, а настоящие хозяева жизни. Мы им позволяем все, а они еще и деньги с нас тянут. И речь не о корме и наполнителе, а о суммах, за которые можно купить нормальную машину или даже комнату в общаге. Мы составили рейтинг самых дорогих пород, и там есть на что посмотреть.

На шестом месте — наш, российский парень, питерболд. Это такие лысые кошки с огромными ушами и глазищами, похожие на пришельцев. Вывели их в Санкт-Петербурге в 90-х, скрестив донского сфинкса с ориенталом. Выглядят жутковато, но характер — золото. Они как собаки: к хозяину прилипают, на имя откликаются, одиночество не переносят. В России такого инопланетянина можно взять за $1 тыс. тысячу баксов, а за границей ценник взлетает до $5 тыс., уточняет канал «Тонкости туризма».

Дальше идут шотландские вислоухие, или скоттиш-фолды. Этих все знают по совиным мордочкам с загнутыми ушами. У них мутация такая, генетическая. Они умеют спать на спине, сидеть как Будда, сложив лапки на пузе, и мурлыкают на своем, ни на чей не похожем языке. Добрые, умные, игривые. Цена — до $3 тыс.

Потом — као-мани из Таиланда. Это белые кошки с глазами-алмазами. Раньше их только королям держать разрешали, такая элита. Если у кота глаза разного цвета — один голубой, другой янтарный — цена взлетает до небес. Таиландцы верят, что такие кошки болезни лечат. В переводе название означает «белый драгоценный камень». Стоят от $1,8 тыс. до 3,5 тыс., а разноцветные — до $10 тыс.

Бенгальская кошка — это сгусток энергии на тонких ножках. Помесь дикой бенгалки с домашней кошкой. От диких предков им досталась пятнистая шкура, мощные мышцы и охотничий инстинкт. Они рыбу из аквариума таскают, двери открывают, на люстрах качаются. При этом к детям ласковые, общительные. За удовольствие иметь дома маленького леопарда просят от $2,5 тыс. двух до 5 тыс., а за редкий окрас — и все $20 тыс.

Чаузи, он же хауси, он же шауси, — это помесь абиссинки с диким камышовым котом. Выглядит как домашняя рысь: крупная, длинноногая, до 17 кг весом, с кисточками на ушах и желтыми глазищами. В квартире с ним тяжко — нужно пространство, беготня, прыжки. На ручки проситься не любит, но с детьми и собаками дружит. Цена — от $6,5 тыс. до 10 тыс.

И королева всего этого зоопарка — саванна. Самая дорогая кошка планеты. Гибрид домашней кошки с африканским сервалом. Вырастает до 60 см в холке и весит под 15 кило. Прыгает на 2,5 метра с места, обожает воду, плавает, в душ ходит с удовольствием. Умная, сильная, преданная, как собака. Цена — от $5 тыс. пяти до 25 тыс. А самые редкие экземпляры уходят за $25 тыс. Кстати, раньше была еще ашера, которую продавали за $27 тыс., но потом выяснилось, что это та же саванна, просто под другим именем. Разводят людей, короче.

Так что если встретите кота ценой в машину — не удивляйтесь. Просто кто-то очень любит кошек. Или очень хочет казаться крутым.