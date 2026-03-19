Как устранить неприятный запах в стиральной машинке

Стиральная машинка вроде стирает нормально, а откроешь дверцу — и нос воротит. Запах сырости и болота. И белье после стирки пахнет не свежестью, а подвалом. Многие хозяйки грешат на порошок, на воду или на качество самой техники. А на самом деле причина простая — мы сами создаем условия для вони, сами того не зная.

Первое и главное правило, которое почему-то вечно игнорируют. После стирки не закрывайте дверцу. Совсем. Пусть стоит открытая, пока внутри все не просохнет. Закрыли мокрую машину — создали парник. Там тепло, влажно, темно — идеальный рассадник для плесени и бактерий. И через пару дней запах пойдет такой, что хоть противогаз надевай, отмечает канал «Петербург2.ру».

Выньте лоток, промойте его, протрите насухо. Загляните в резиновую манжету, отогните ее. Там обычно скапливается вода, смешанная с остатками порошка, грязью, волосами. Это желе — лучшее лакомство для грибка. Протирайте эту резинку после каждой стирки тряпкой. Да, каждый раз. Но запаха не будет.

Про сливной фильтр вообще забывают, потому что он снизу, за панелькой, и лезть туда лень. А там со временем собирается все: пуговицы, нитки, монетки, волосы, шерсть. И это добро в воде начинает гнить. Раз в месяц открывайте, подставляйте тазик, вычищайте эту грязь. Процедура не самая приятная, но вонять перестанет.

Если запах уже въелся и просто проветриванием не отделаться, запускайте холостую стирку. Самую длинную, на 90-95 градусов. В барабан — ничего, в лоток можно полстакана уксуса налить. Уксус убивает бактерии и растворяет налет. Только потом включите лишнее полоскание, чтобы самой уксусом не провонять. Можно спецсредствами из магазина, но уксус дешевле и работает не хуже.

И еще момент. Если на резинке уже черные точки — это плесень. Хлоркой ее не трите, резину испортите. Лучше содой или средством с лимонной кислотой. Но если плесень въелась глубоко, манжету придется менять. Иначе вонь ничем не вытравишь.