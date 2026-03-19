Простая схема подкормки огурцов от опытного дачника

Если вы всерьез рассчитываете на хороший урожай огурцов, то начинать готовиться к нему нужно еще на стадии рассады. Тут как с детьми: чем правильнее кормишь в младенчестве, тем здоровее организм во взрослой жизни. Есть одна схема, которая не подводит. Рассада после таких подкормок вырастает коренастая, стебель толстый, листья темно-зеленые, и пересадку на грядку такие кустики переносят вообще без стресса. Даже если погода потом подкидывает сюрпризы, растения держатся молодцом.

Почему вообще так важно давать удобрения вовремя? Дело не только в росте. Правильное питание формирует крепкий иммунитет. Молодые огурчики, которые получили все нужные элементы, гораздо меньше болеют разными гнилями и мучнистой росой. У них лучше развиваются корни, а значит, они могут добывать воду и еду из почвы эффективнее. Да и цвет листвы становится насыщенным, что говорит о здоровье растения в целом. Ну а утолщенный стебель помогает пережить перепады температур, которые в мае случаются сплошь и рядом, отмечает канал «Твоя дача».

Первый раз браться за удобрения нужно, когда на растении развернутся два-три настоящих листочка. До этого им хватает того, что было в грунте. А вот в этот момент рост активизируется, и рассаде требуется подпитка. Готовим смесь: на десятилитровое ведро воды берем по чайной ложке сульфата калия и аммиачной селитры и столовую ложку суперфосфата. Все это дело тщательно размешиваем, чтобы не осталось комочков, и поливаем наши всходы. Только лейте аккуратно, под корешок, не заливая стебель и листья. Лучше делать это утром или вечером, чтобы влага спокойно впиталась.

После пикировки растениям нужно дать время укорениться. Примерно через неделю-полторы проводим вторую подкормку. Тут задача — укрепить корни и сделать стебель потолще. Рецепт такой: на те же 10 литров воды добавляем пару столовых ложек древесной золы и столовую ложку нитрофоски. Нитрофоска — штука комплексная, там есть и азот, и фосфор, и калий. Поливаем рассаду, стараясь равномерно смочить грунт в горшочках.

И финальный аккорд — примерно за три-четыре дня до того, как переезжать на постоянное место жительства в теплицу или на грядку. Тут нам нужно помочь растению легче перенести стресс и быстро адаптироваться. Готовим питательный коктейль: в ведро воды добавляем по две чайные ложки суперфосфата и калийной соли и столовую ложку мочевины, то есть карбамида. Все растворяем и хорошенько проливаем рассаду. После этого она уйдет на новое место уже с полным запасом сил. Главное в этом деле — не опаздывать со сроками и следить, чтобы удобрения полностью растворялись в воде.