Почему пылесос перестал тянуть и как вернуть ему былую мощь без мастера

Знакомая ситуация: водишь щеткой по ковру, а пылесос только шумит, но ничего не собирает. Или всасывает, но еле-еле, будто устал и вышел на пенсию. Не спешите нести его в ремонт или тем более покупать новый. В восьми случаях из десяти проблема решается за полчаса.

Самая частая причина, о которой почему-то забывают, — переполненный мешок или контейнер. Казалось бы, очевидно, но многие пытаются запихнуть в мешок как можно больше пыли, экономя на расходниках. А потом удивляются, что мотор работает на износ и быстро ломается. В мешковых пылесосах мешок лучше менять, когда он заполнен где-то на две трети. С контейнерными то же самое: опустошайте его после каждой уборки, а не когда пыль уже кучей лезет наружу. И не поленитесь контейнер сполоснуть и высушить, иначе в следующий раз будет пахнуть сыростью, отмечает канал INMYROOM.

Дальше смотрим на фильтры. Это вообще слепая зона для большинства. В любом приличном пылесосе их два: один стоит перед мотором, защищая его от грязи, а второй — выпускной, часто HEPA-фильтр, который задерживает мелкую пыль. Предмоторный фильтр, обычно поролоновый, надо промывать хотя бы раз в пару недель. Просто вытащил, сполоснул под краном, высушил и поставил обратно. А вот с HEPA сложнее: есть моющиеся варианты, а есть те, которые только замене подлежат. Это надо смотреть в инструкции. Но даже моющиеся фильтры со временем забиваются намертво, так что хотя бы раз в год их стоит менять на новые, иначе пылесос просто не может дышать.

Третье место в хит-параде проблем занимают засоры в шланге или трубе. Туда может залететь носок, большой фантик или свалявшийся комок шерсти. Пылесос гудит, старается, а воздух не проходит. Проверить просто: отсоедините шланг и посмотрите на просвет или попробуйте продуть. Если не дуется — значит, где-то затык. Можно протолкнуть длинной палкой или жесткой проволокой, только осторожно, чтобы не порвать резину.

Обратите внимание на щетку. Переверните ее и гляньте на валик. Если он опутан волосами, нитками и шерстью как кокон, то никакого всасывания не будет. Щетка просто не крутится и не поднимает мусор. Срезайте эту бороду ножницами. В идеале делать это после каждой уборки, особенно если в доме есть длинноволосые девушки или пушистые питомцы.

Еще бывает, что где-то есть щель. Воздух ищет легкий путь, и если между шлангом и корпусом или трубой и насадкой есть зазор, он пойдет туда, а не через щетку. Проверьте все соединения, они должны сидеть плотно. На старых пылесосах резиновые прокладки могут рассохнуться, тогда их или меняют, или на время обматывают изолентой, чтобы не травило воздух.

И не забывайте про банальные вещи. Может быть, вы случайно сдвинули регулятор мощности на минимум? Или на рукоятке есть отверстие, которое вы приоткрыли, и тяга упала? Такое бывает. Если пылесос долго работал и вдруг ослабел, возможно, он перегрелся. Дайте ему постоять выключенным минут 20, и он снова заработает в полную силу.

Если вы перебрали все, а пылесос все равно не тянет и при этом странно гудит, греется или пахнет гарью — тут уже дело плохо. Скорее всего, проблемы с двигателем, например, износились угольные щетки. Без опыта туда лезть не стоит, лучше отнести в мастерскую.