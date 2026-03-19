Центр Гамалеи готов создать новую вакцину от бешенства для животных

«Известия» сообщают, что специалисты Центра имени Гамалеи заявили о готовности разработать новую генно-инженерную вакцину против бешенства животных взамен устаревшего отечественного препарата. Нынешняя вакцина создана на основе опасного вирулентного штамма, работа с которым требует особого контроля из-за смертельной угрозы для человека. Основными переносчиками инфекции остаются дикие звери, что осложняет тотальную вакцинацию.

Как пояснила руководитель лаборатории молекулярной диагностики центра Татьяна Гребенникова, для оральной вакцинации диких животных используется живой штамм, у которого необходимо постоянно контролировать возможность реверсии (возвращения болезнетворности). В отличие от этого вакцина для человека безопасна, поскольку инактивирована.

Эксперты отмечают, что большинство применяемых сейчас вакцин разработаны ещё в середине прошлого века. За это время изменились возбудители, появились новые штаммы, устойчивые к антибиотикам. Патогены мутируют, преодолевают межвидовой барьер и приобретают новые свойства, что требует постоянного мониторинга и актуализации составов вакцин.

Главная проблема — вакцинация диких животных: невозможно проконтролировать каждую особь, даже используя приманки с вакциной. Кроме того, владельцы домашних питомцев нередко пренебрегают бесплатной вакцинацией. Директор ВНИИ ветеринарной вирусологии Денис Колбасов подчеркнул: бешенство неизлечимо и всегда смертельно, поэтому профилактика остаётся единственным способом защиты.