Петрушка всходит за три часа: старый секрет, о котором молчат

Каждый, кто хоть раз сажал петрушку, знает, что это испытание на прочность нервов. Посеял, поливаешь, ждешь день, другой, неделю, а на грядке тишина. Иногда приходится ждать и 10, и 20 дней, пока проклюнутся первые робкие росточки. Виной всему эфирные масла, которыми густо пропитана оболочка семян. Природа придумала это, чтобы защитить семечко от гниения и вредителей, но для огородников такая защита оборачивается долгим и томительным ожиданием. И чем свежее семена, тем дольше они обычно «думают».

Но есть один способ, который опытные дачники держат в уме, но почему-то широко о нем не рассказывают. А зря, потому что он реально работает. Суть в том, чтобы быстро растворить тот самый эфирный барьер, который не пускает росток наружу. И делается это с помощью обычной водки, отмечает автор канала «Садовые фантазии».

На стакан теплой воды добавляете чайную ложку водки и замачиваете в этом растворе семена. Важно не передержать: достаточно 15 минут, дольше не надо. После этого семена нужно тщательно промыть под краном, чтобы смыть остатки спирта, завернуть во влажную тряпочку и убрать в тепло. Через два-три часа многие семена уже покажут белые хвостики. Все, можно сеять.

Кстати, заливаете семена водой горячей водой и оставляете на пару часов, меняя воду каждые полчаса. Это тоже вымывает эфирные масла, но процесс идет не так быстро и требует больше возни.

Подготовленные семена сажают в рыхлую влажную землю, заглубляя не больше чем на сантиметр. Сверху можно чуть присыпать торфом или перегноем, чтобы влага не уходила. И буквально на следующий день или через день вы увидите всходы. Без преувеличения — петрушка полезет дружно и быстро. Этот лайфхак особенно выручает, если вы припозднились с посадками и хотите догнать упущенное время.