Пес, кот и не только: как выбрать питомца по знаку зодиака

Выбор домашнего животного — это всегда чуть больше, чем просто желание потискать кого-то симпатичного и пушистого. Это про ритм жизни, терпение, уровень шума, готовность убирать, лечить, гулять и продирать глаза в шесть утра в любое ненастье.

И если смотреть на это с астрологической точки зрения и с известной долей иронии, становится понятно: разным знакам подходят разные питомцы, и это не только собаки и кошки. Темперамент и привычки животного должны совпадать с психотипом человека, только в этом случае союз будет долгим и благополучным.

Овен

Этому огненному знаку нужен питомец, с которым можно что-то делать вместе, а не просто смотреть на него. Идеально — активная собака или хотя бы очень бодрый попугай, который не даст заскучать. Если очень уж хочется экзотики, подойдут ящерицы или змеи: в них есть драйв и сладкое ощущение, что это некая уникальная ситуация. В общем, тот самый случай, когда хочется поменьше выпендриваться, но пока что-то не получается.

Телец

Земной знак ценит комфорт и уют, поэтому выбирает питомца, который вписывается в спокойную и размеренную жизнь. Лучший вариант — кошка, желательно ласковая и с хорошим аппетитом. Также подходят кролики или морские свинки — они милые, тактильные, в основном помалкивают и живут себе без лишней суеты.

Близнецы

Этим неугомонным товарищам быстро становится скучно, поэтому им нужен кто-то такой же степени непоседливости. Попугаи, особенно из тех, что умеют повторять слова, — практически идеальный матч. Подойдут и активные кошки или небольшие собаки, которые готовы постоянно взаимодействовать.

Рак

Это очень семейно ориентированный знак, тут важны тепло и привязанность. Здесь лучше всего работают классические варианты: кошка или собака, спокойные и милые. Также подойдут аквариумные рыбки в ассортименте — как источник уюта и визуального спокойствия.

Лев

Тут без вариантов нужен питомец с характером и, желательно, с внешним вау-эффектом. Красивая порода собаки, роскошная кошка или экзотическое животное наподобие какой-нибудь игуаны или там королевского тарантула, которое повергает гостей в восторженный трепет. В общем, важно, чтобы питомец выглядел достойно и соответствовал уровню.

Дева

Этот земной знак выбирает рационально. Питомец должен быть предсказуемым, чистоплотным и понятным в уходе. Хороший вариант — рыбки, черепаха или спокойная кошка-сфинкс. Все, что не нарушает систему и не создает хаос, изумительно подойдет.

Весы

А вот тут возможно множество вариантов, и все такие замечательные. Весы выбирают глазами, им исключительно важны эстетика и гармония. Красивые птицы с трудновыговариваемым названием, изящные кошки, аккуратные маленькие собаки — в общем, что-то такое, что точно станет коллекционной ценностью и редкостью, достойной человека с таким редким и возвышенным чувством прекрасного.

Скорпион

Этот знак тяготеет к необычному, его не удивишь стандартным набором в виде хомячка и собаки породы двортерьер. Змеи, пауки, рептилии — все, что вызывает у окружающих легкое напряжение и тремор в конечностях, может оказаться идеальным вариантом. Главное — ощущение таинственности и силы разом.

Стрелец

Огненный знак не любит ограничений, поэтому питомец должен быть либо очень самостоятельным, либо готовым к приключениям. Тут идеально подойдут собаки для долгих прогулок — или даже лошади, если масштаб и финансы позволяют такой размах. В более спокойной версии — птицы или энергичные котики, например, сиамские.

Козерог

Козерог подходит к вопросу серьезно — как и ко всему прочему, собственно. Он не берет питомца просто так, а часто выбирает проверенные варианты. Это вполне могут быть собака или кошка любой внешности и происхождения, включая самые неказистые, но всегда — с полным пониманием ответственности. И четким графиком вакцинации и прогулок.

Водолей

Воздушный знак, который без ума от всего необычного, стандартные решения ему быстро надоедают. Экзотические животные, редкие виды кого угодно, любые необычные питомцы — словом, все, что выбивается из привычного списка. Наличие когтей, чешуи, ярких перьев или скверного характера — опционально, вполне приветствуется.

Рыбы

Эти мечтательные люди, витающие в облаках, тянутся к мягкости и спокойствию. Им подходят животные, которые не требуют жесткого режима и создают атмосферу уюта. Идеально подойдут рыбки, кошки, хомячки или любые спокойные питомцы, с которыми можно просто быть рядом, продолжая жить в своем идеальном мире, не снимая розовых очков.