Плита сияет как новая: как ее отмыть домашними средствами

Если вам кажется, что отмыть кухонную плиту от застарелого жира и нагара можно только агрессивной химией и титаническими усилиями, у меня для вас хорошие новости. Профессионалы клининга давно используют совсем другие методы — простые, дешевые и при этом щадящие. Например, обычную салфетку, соду, горчицу, уксус и хозяйственное мыло.

Никогда не начинайте тереть плиту с силой. Сначала жир нужно размягчить. И лучший способ сделать это — горячий пар. Профессионалы возят с собой пароочистители, а дома можно поступить проще: поставьте на грязную конфорку кастрюлю с кипящей водой, прикройте крышкой, оставив небольшую щель, и дайте пару подействовать минут 5-10. Это размягчит даже старые отложения, и потом их можно будет снять простой салфеткой с каплей средства для посуды. Особенно это выручает, если у вас стеклокерамика или эмаль — пар не царапает и не портит покрытие, подсказывает автор канала «Сделай сам».

Дальше в ход идет тяжелая артиллерия из кухонного шкафа. Например, обычная пищевая сода. Это идеальный мягкий абразив, который не царапает поверхность, но отлично убирает жир. Разведите соду с горячей водой до состояния густой пасты, нанесите на загрязненные места, особенно на решетки и труднодоступные участки, оставьте на несколько минут, а потом просто смойте губкой. Никаких разводов, никакого запаха, только чистота.

Еще один фаворит среди натуральных средств — горчичный порошок. Звучит неожиданно, но горчица превосходно растворяет жир. Насыпьте немного порошка на влажную губку или прямо на пятно, потрите — и вы увидите, как нагар буквально скатывается. Это средство особенно любят те, кто принципиально избегает бытовой химии на кухне. Горчица не токсична, не пахнет резко и справляется с задачей.

Со старым, застарелым нагаром, который не поддается с первого раза, работает другой прием — мыльный компресс. Натрите на терке хозяйственное мыло, растворите в небольшом количестве горячей воды, нанесите эту смесь на проблемные зоны, накройте влажной горячей тканью и оставьте на 10-15 минут. За это время мыло проникнет в поры загрязнения, и после такого компресса жир можно будет снять просто салфеткой, даже без трения.

Ну и финальный штрих, который вернет плите зеркальный блеск, — уксус. Разведите его с водой один к одному, протрите все поверхности, и вы увидите, как исчезают последние разводы и легкая маслянистая пленка. Уксус к тому же отлично нейтрализует запахи, так что после уборки на кухне будет пахнуть свежестью, а не химией.