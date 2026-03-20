Почему кошка разбрасывает наполнитель

Если ваша кошка регулярно устраивает раскопки за пределами лотка и наполнитель оказывается по всему дому, не спешите думать, что она вредничает. Чаще всего за этим стоит вполне конкретный дискомфорт. Питомец пытается приспособиться к неудобным условиям, а мы, люди, просто не всегда правильно понимаем ее сигналы. На самом деле разбрасывание гранул — это не шалость, а способ справиться с тем, что ей мешает.

Для начала стоит разобраться с самим наполнителем. Кошка копает и закапывает свои дела инстинктивно — в природе это помогает скрывать запахи от врагов. Если наполнитель слишком легкий, пылящий или с резкой отдушкой, животное может начать копать активнее или, наоборот, нервничать и суетиться. Мелкие гранулы разлетаются от любого движения лап. Кроме того, химические ароматизаторы, которые производители добавляют для свежести, хвостатого могут раздражать. Она может дольше копать, пытаясь избавиться от запаха, или вообще начать избегать лотка, поясняет автор канала «ikoshkiru — Мир кошек».

Следующий пункт — размер лотка. Это вообще классика. Если он маловат, кошке трудно развернуться, она задевает бортики, мнется и в итоге сгребает наполнитель наружу просто потому, что ей тесно. Простое правило: туалет должен быть примерно в 1,5 раза длиннее кошки от носа до хвоста. Закрытые лотки-домики многим кажутся идеальным решением, но не всем кошкам они нравятся. Внутри сильнее концентрируется запах, а некоторые животные переживают, что не видят подходов и не могут быстро выскочить. Отсюда тревожность и лишние движения лапами.

Важен и слой наполнителя. Если его мало, кошка скребет прямо по пластиковому дну. Это противно на слух и неудобно для когтей. Она начинает копать сильнее, пытаясь добиться нужного эффекта, и разбрасывает те жалкие гранулы, которые есть. Оптимальная глубина — где-то 3–7 см, но тут у каждой кошки свои предпочтения.

Место, где стоит лоток, тоже имеет значение. Если он находится в проходе, рядом с шумной стиральной машиной или в узком коридоре, где постоянно ходят люди, кошка не может расслабиться. Она нервничает, оглядывается, торопится — и результатом становится беспорядок. В доме, где живет несколько кошек, важно, чтобы туалетов было достаточно и они стояли в разных местах, иначе начинается конкуренция и стресс.

Но самая серьезная причина, о которой нельзя забывать, — здоровье. Иногда активное копание и суета в лотке связаны с тем, что кошке больно мочиться. При цистите, мочекаменной болезни или идиопатическом цистите поход в туалет ассоциируется с неприятными ощущениями. Кошка может подолгу пристраиваться, менять позу, выходить и заходить обратно, суетиться и разбрасывать наполнитель просто потому, что пытается найти положение, в котором не так больно. Если вы заметили, что питомец стал чаще ходить в лоток, но мочится по чуть-чуть, напрягается, кричит или в моче появилась кровь — это повод мчаться к ветеринару, а не менять наполнитель. У котов закупорка уретры развивается молниеносно, и счет идет на часы.

Что делать? Для начала попробуйте купить лоток побольше, с высокими бортами, постелите под него специальный коврик, который задерживает гранулы. Подберите наполнитель без запаха, достаточно тяжелый, чтобы не разлетался. Следите, чтобы слой был достаточным, и убирайте лоток ежедневно. Если через неделю ничего не изменилось, или вы заметили тревожные симптомы со стороны мочеиспускания, не гадайте — идите к врачу. Здоровая и спокойная кошка не станет устраивать погром без причины.