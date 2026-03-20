Откуда дует из пластиковых окон: простая диагностика за пару минут

Зимой даже новые пластиковые окна могут начать «тянуть холодом», и дело чаще не в браке, а в мелочах, на которые обычно не обращают внимания. Причина, как правило, в трех вещах: негерметичные стыки, пустоты под подоконником или слабый прижим створки. Хорошая новость — понять, где именно проблема, можно буквально за пару минут, уверяют авторы канала «Про Город Нижний Новгород».

Самый простой способ — пройтись по периметру окна с пламенем спички или зажигалки. Вести огонь нужно медленно вдоль швов, у петель и под подоконником. Там, где есть щель, пламя начнет заметно колебаться или отклоняться. Важно не проверять середину стекла — там холод ощущается естественно, а вот стыки как раз и выдают настоящие утечки. И, конечно, с огнем нужно быть аккуратнее.

Если дует между рамой и откосом, проблема обычно в нарушенной герметизации. Когда холод идет снизу, из-под подоконника, чаще всего это пустоты в монтажном шве. В обоих случаях сначала находят конкретное место, а потом уже восстанавливают герметичность, а не пытаются «замазать все подряд».

Бывает и другая ситуация — пламя реагирует по периметру створки или у петель. Тогда дело не в щелях, а в слабом прижиме. Проверяется это просто: между рамой и створкой зажимают лист бумаги и тянут. Если он выходит без усилия — прижим нужно регулировать. Обычно это делается с помощью эксцентриков по периметру створки — понадобится обычный шестигранник.

Важно не переусердствовать: прижим усиливают постепенно, равномерно по всем точкам, иначе можно повредить уплотнитель. Кстати, зимой его действительно делают плотнее, а летом ослабляют, чтобы продлить срок службы.

Еще одна частая причина сквозняков — изношенные резинки. Уплотнитель со временем теряет эластичность, в среднем через 8-12 лет. Чтобы он служил дольше, его стоит периодически очищать и обрабатывать силиконовыми средствами — это помогает сохранить герметичность и избавляет от лишнего холода в доме.

Если из окон дует, не спешите вызывать мастера. Заклейте щели бумажным скотчем или специальной лентой, натяните пузырчатую или пищевую пленку — это создаст «эффект третьего стекла» и сохранит тепло. А чтобы пластиковые окна дольше оставались чистыми, установите антипылевую заглушку в фурнитурный паз, как советовал «ГлагоL».