Как правильно выращивать и хранить георгины

Быть может, европейцы так никогда и не узнали бы о георгинах, если бы не один испанский врач, в 1783 году вернувшийся на родину из мексиканской экспедиции с клубнями неизвестного растения. Вообще-то медик возлагал на корневище большие надежды, рассчитывая, что из него получится нечто не менее вкусное, чем картофель. С тем прицелом путешественник преподнёс добытое в дар королю. Монарх приказал посадить клубень в своём саду, где в положенное время банальное корневище превратилось в чудо-цветок, который настолько понравился венценосной особе, что он простил георгинам их несъедобность.

Проложили водопровод

Растение родом из Америки, его естественная среда обитания – горы Перу, Чили, Мексики. Давным-давно коренные жители тех мест – индейцы – находили георгинам широкое применение. Ацтеки, к примеру, употребляли их в пищу, ели те самые клубни, которые испанскому королю не пришлись по вкусу. Цветки служили украшением – яркие бутоны оттеняли красоту девушек. Полые стебли использовали в качестве дыхательных трубок, а из побегов георгинов-гигантов, выраставших в высоту на несколько метров, прокладывали первые водопроводы. В качестве лекарственного средства применяли клубни и листья. Последние индейцы прикладывали к ранам, как мы подорожник, а из корневища готовили снадобья для врачевания эпилепсии и других недугов.

Георгином растение называют только в нашей стране, во всём мире его знают как далию. Красавца американского происхождения нарекли в честь шведского ботаника. Однако вскоре выяснилось, что имя уже занято, его носит южный кустарник. Поступило предложение назвать культуру георгином, увековечив тем самым научные достижения петербургского профессора Иоганна Готлиба Георги. В России инициатива нашла одобрение, а за её пределами растение зовут по-старому.

В жизни его бывали взлёты и падения. Будучи затворником королевского сада, георгин едва не погиб. Изоляция привела к его вырождению – цветки стали мельчать, кусты чахнуть. Дабы вернуть растению утерянную прелесть, ботаники отправились в американскую экспедицию, откуда привезли посадочный материал, и начали всё заново. С той поры ведётся селекционная работа, в результате которой на свет появились цветы различных оттенков, размеров, махровости. По самым приблизительным подсчётам, плодами трудов учёных стали сорта культуры общим количеством несколько десятков тысяч. До недавнего времени среди разновидностей не встречалось ни одного с бутонами синих, голубых тонов, пока японские селекционеры не добились желаемого. Правда, аквамариновые георгины явились свету как результат применения генной инженерии.

Оправившись от шока, вызванного близкой гибелью, растение начало набирать бешеную популярность. В начале XIX века мир сотрясла георгиновая лихорадка. Клубни цветка стоили огромных денег, за куст давали до 100 руб­лей золотом. Садоводы наживали на растении миллионные состояния, но счастья и покоя богатство не приносило – по ночам заводчики георгинов выходили в дозор и с оружием в руках охраняли самые ценные экземпляры. Благо, бум продолжался недолго и в 1830‑х сошёл на нет.

Условия зимовки

На родине георгины выращивают в многолетней культуре, однако в наших краях, где суровые зимы – норма, а не исключение из правил, этот номер не пройдёт. Клубни осенью выкапывают, отправляют на хранение, а весной готовят к посадке.Канители много, а поскольку каждый год появляется немало новых декоративных растений, цветоводы предпочитают менее хлопотные разновидности. Георгины уходят в тень, а некоторые и вовсе считают их бабушкиной культурой, пережитком прошлого.

Однако далеко не все разделяют столь предвзятое отношение к цветку. Что объясняется просто: георгины покладисты, особых требований к почвам не предъявляют. Единственная сложность – обеспечить клубням правильные условия зимовки. Идеальная температура для хранения – от 0 до +7. Диапазон достаточно большой, такие градусы соблюдаются в подвалах и погребах, в холодильнике. Но проблемы обычно возникают не из-за температуры, а из-за влажности воздуха. В сыром помещении, где не обустроена система вентиляции, клубни покрываются плесенью, гниют. Если слишком сухо, корневища теряют тонус, покрываются морщинами, как древние старцы.

Чтобы избежать неприятностей такого рода, георгины рекомендуют раскладывать по ящикам и пересыпать песком, опилками. И тот, и другие отлично впитывают влагу, а значит, защищают посадочный материал от загнивания. При необходимости укрывные материалы можно слегка сбрызнуть водой из пульверизатора, что позволит сохранить клубням свежесть. Эта методика зимовки подходит для подвалов. Если клубней немного – не больше десятка, их раскладывают по бумажным пакетам и убирают на нижнюю полку холодильника.

Ванна за ванной

Сохранить посадочный материал до весны без потерь – только полдела, не менее важно его грамотно подготовить. Именно от этой операции зависят сроки и продолжительность цветения георгинов, размер бутонов и их количество, насыщенность оттенков. С зимовки корневища достают недели за две-четыре до высадки на клумбу. День икс, как правило, наступает во второй половине мая, когда почва прогревается до нужных значений в 15 – 18 градусов. Извлечённое на свет внимательно осматривают. Важно, чтобы сохранилась шейка – это место соединения корневища со стеблем, именно там закладываются побеги. Если она повреждена, клубень можно смело выбрасывать, толку от него не будет.

Отобранные георгины выдерживают пару дней в неотапливаемом помещении, например, на веранде, во дворе, на лоджии. Если сразу поместить их в тепло, испытают стресс, что негативно отразится на интенсивности пробуждения, цветения. Посадочный материал промывают тёплой, но не горячей водой. Ванна обнажит проблемные участки: плесень, раны, царапины. Повреждённые ткани срезают до здоровых острым продезинфицированным ножом, обрабатывают зелёнкой, золой или толчёным углем. Клубни просушивают, обеззараживают. Обычно для этих целей используют раствор марганцовки, в котором корневища выдерживают 20 – 30 минут. Купают только те, на которых не проклюнулись ростки.

Затем клубни нужно растормошить, для дружного пробуждения готовят раствор стимулятора роста или гумата калия. Георгины погружают в жидкость до корневой шейки и оставляют максимум на два часа. Процедура запускает все жизненно важные процессы, такие как образование ростков, корней. Простимулированные клубни оставляют на два-три дня в тепле, за это время они примут бодрый вид, почки станут выпуклыми пуговками.

За перегородкой

Теперь можно приступать к проращиванию. В принципе, процедура не обязательная, её вполне можно исключить из технологической цепочки и сразу отправить посадочный материал на клумбу. Но в этом случае ждать раннего цветения от георгинов не имеет смысла – на пророщенных экземплярах бутоны сформируются недели на три раньше обычного.Прежде всего потребуется подходящая ёмкость – лоток, контейнер с низким бортиком, ящик, коробка. Размер зависит от конкретной ситуации. Если клубней немного и все они разных сортов, свой дом потребуется для каждого. В противном случае берут ёмкость вместительную и соседей отделяют друг от друга картонными или пластиковыми перегородками, которые не должны соприкасаться с корневищем. Однако георгины разных видов в общий дом не сажают.

Необходимо позаботиться и о субстрате: идеальный вариант – рыхлый, лёгкий. Например, торф, кокосовое волокно или обычный песок, его предварительно прокаливают. В крайнем случае берут землю с участка. Грунт укладывают на дно ёмкости пластом 2 – 3 сантиметра. Раскладывают клубни почками вверх, присыпают тем же самым рыхлым субстратом. Почки должны оказаться под землёй, пусть их накроет слоем не больше пары сантиметров. Грунт увлажняют из пульверизатора. Поливать обильно – так, чтобы в контейнере хлюпало, точно не надо. Ящики ставят на подоконник, в тепле процесс проходит интенсивнее. В яркий солнечный полдень георгины притеняют спанбондом. Максимум через две недели появляются ростки.

Когда на улице установится достаточно комфортная погода, цветы можно перенести в теплицу. В холодные ночи укрывают тем же агроволокном. Когда стебли вытянутся до 10 – 15 сантиметров, их прищипывают, чтобы куст сформировался более пышным. Весь уход за цветами в рассадном периоде заключается в поливах, которые стоят в графике раз в неделю. Увлажняют грунт умеренно, но и пересыхать почве не дают.

Если теплицы нет и георгины весну проводят на подоконнике, их иммунитет укрепляют закаливающими процедурами. Действуют по привычной схеме: за неделю до пересадки на клумбу растения отправляют на открытый балкон, а лучше на улицу на прогулку. Двух часов на первый раз вполне достаточно. Постепенно время пребывания на свежем воздухе увеличивают. Окрепшие, привыкшие к естественным условиям георгины готовы к жизни на клумбе.

Хирургическая операция

Из пары-тройки клубней георгинов можно получить посадочный материал на небольшую плантацию. Для этого корневище требуется поделить. на операцию берут только отсортированные, правильно подготовленные экземпляры – продезинфицированные, простимулированные специальными средствами и высокой температурой. если действовать в обратном порядке: сначала делить, а потом мыть, замачивать в антисептике, на срезах появится плесень. Кроме того, пробуждающие средства на целое корневище влияют более эффективно. Важно проводить операцию на клубнях с проклюнувшимися почками, тогда гарантированно получатся делёнки с ростками, из каждой сформируется георгин. Нужно проследить и за тем, чтобы на каждой части была шейка, для забывчивых напоминаем: так называют место соединения корня со стеблем.

Срезы после хирургической процедуры обязательно присыпают толчёным углем, золой или обрабатывают зелёнкой. Малышей отправляют на сутки в тень и прохладу – пусть раны затянутся. Оправившиеся делёнки можно проращивать, и если для целого клубня такая операция не обязательна, для отпочковавшихся крох она просто необходима.

Бояться резать георгины точно не стоит, они любят обновление, молодые клубни быстро сформируются в полноценные. Уже в первый сезон каждая делёнка даст жизнь крепкому растению, а на второй год образуется пышный куст с обилием бутонов.

Есть и другой вариант создания георгиновой плантации, правда, придётся идти более длинным, окольным, путём. Зато такая методика довольно бюджетная. Для начала потребуются семена культуры. Лучше их купить, хотя можно и собрать с клумбы соседей, когда сорт цветка пришёлся по душе. Именно сорт – если знакомые культивируют гибриды, дитя на родителей получится совсем не похожим.

Георгины из семян выращивают через рассаду. К делу приступают в последней декаде марта, крайний срок – самое начало апреля. Берут пластиковые стаканчики умеренного объёма, специальные кассеты. а вот общий ящик – не лучшая идея, цветку комфортнее в индивидуальном доме. Ёмкости с дренажным от верстием на дне заполняют специальным грунтом для декоративных растений, его продают в любом садовом магазине. К основе добавляют разрыхлитель, например, перлит, вермикулит, кокосовый субстрат в соотношении 3:1. Такой ингредиент не даст почве уплотниться.

Землю в стаканчиках увлажняют, делают крохотную лунку глубиной не более 3 – 4 миллиметров. В ямку кладут по семечку, если их качество вызывает сомнения, то по два. Присыпают грунтом и ставят в тепло – георгины прорастают при 20 – 24 градусах.

Когда на сеянцах сформируется по два настоящих листа, цветы аккуратно пересаживают в более вместительные ёмкости. На этот раз стаканчики заполняют не покупной почвой, а садовой, взятой со своего участка. Таким образом георгины с младых ногтей приучают к полевым условиям. Подкармливать рассаду не нужно, только умеренно поливать. Перед отправкой на постоянное место сеянцы закаливают. Алгоритм действий тот же, что и в случае с пророщенными клубнями.