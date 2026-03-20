Рассада и другие дачные забавы марта: что и когда делать

Снег еще не везде сошел, но это уже старт сезона с конкретными задачами. В это время сеют рассаду, проверяют укрытия после зимы, планируют обрезку деревьев и готовят грунт под будущие посадки.

Работы еще нельзя назвать полномасштабными, но от их выполнения зависит весь сезон: важно все сделать вовремя и не пропустить подходящий момент для ухода за садом. В общем, скучать на даче уже точно не придется — садовод со стажем Павел Пахомов рассказал, чем и почему стоит заняться поскорее.

Рассада: терпение и усердие

В марте дом превращается в маленькую теплицу. Самое время сеять томаты, перцы, баклажаны, а также цветы с длинным периодом роста — петунии, лобелию, вербену.

«Хрупкие ростки требуют света и умеренного тепла, а еще — терпения. Важно не заливать грунт и не перегревать рассаду. Полив — только после подсыхания верхнего слоя, без образования хлюпающего болота в контейнере. Температура — умеренная: после всходов лучше снизить до 18-20°C днем, чтобы ростки не вытягивались. Свет — максимально возможный, иначе рассада будет слабой. Совсем коротко и просто: меньше лишних действий, больше контроля условий», — объясняет эксперт.

Проверка сада: что пережило зиму

Пока снег окончательно не сошел, удобно осмотреть участок. Проверить укрытия, посмотреть, как чувствуют себя деревья и кустарники, нет ли повреждений коры, не подмокли ли корни. Можно аккуратно копнуть лопатой на 20-30 см. Если там уже плотная, липкая масса без воздуха — почва переувлажнена. В норме она должна быть влажной, но рассыпчатой.

Обратите внимание на приствольные круги, для деревьев и кустарников важно, чтобы вода не застаивалась прямо у основания. Если вокруг ствола образуется «чаша» с водой — это риск для подгнивания корней.

«Осматрите корневую шейку, смотрите, не потемнела ли кора у основания, нет ли запаха сырости или гнили. Это уже признаки реальной проблемы», — подчеркивает садовод.

Обрезка и уход за деревьями

В конце марта, когда сильные морозы уже отступили, можно приступать к санитарной обрезке. Удаляют сухие, поврежденные ветви, формируют крону, обрабатывают срезы — важно успеть до активного сокодвижения. В этот период дерево легче переносит вмешательство и быстрее восстанавливается.

Подготовка почвы: основа будущего урожая

Пока грядки еще не готовы к посадкам, можно заняться их подготовкой. Разрыхлить землю, внести компост, проверить структуру почвы. Если участок сырой, важно дать воде уйти, не торопиться с перекопкой. И помните, что почва весной требует бережного отношения: ее не стоит пытаться переделать (это довольно зряшное занятие в любом случае), лучше попробовать добавить органику, восстановить воздухопроницаемость, учитывая все исходные данные.