Сто раз подумай, один раз купи: бесполезные кухонные приборы

Ну, признайтесь, вы же тоже любите скупать в магазинах всякие новомодные кухонные помощники, которыми в лучшем случае используются 1-2 раза, а потом просто занимают место? И подарить жалко, и продавать тоже.

А вдруг в следующий раз вы все-таки решите воспользоваться яйцеваркой или хлебопечкой. Но будем честны, эти порывы возникают довольно редко. Чтобы сэкономить ваш семейный бюджет, мы собрали бесполезные кухонные приборы, которые предназначены больше для баловства. Нет, понятно, что есть люди, которые и ими пользуются регулярно. Но все-таки, в большинстве случаев, они просто пылятся.

Попкорница

Машинка для приготовления попкорна выглядит как удобный аксессуар для домашних киносеансов. На практике же она совершенно бесполезна... Куда вкуснее попкорн получается в обычной микроволновке или казане, так зачем покупать очередной ненужный аппарат? Кстати, специи и приправы нельзя добавлять непосредственно в попкорницу, поэтому попкорн получается безвкусным.

Мороженица и йогуртница

Приборы позиционируются как способ создавать полезные сладости дома, но на практике они редко оправдывают ожидания. Мороженица требует предварительной заморозки контейнера и постоянного контроля, а йогуртница — стерилизации баночек и внимательного соблюдения времени приготовления. Гораздо проще купить качественный йогурт или мороженое и наслаждаться продуктом без лишних усилий.

Яйцеварка

Прибор для варки яиц обещает приготовить идеальные яйца без хлопот, но реальность сложнее. Чтобы яйца не треснули, приходится протыкать их специальной иглой, а после приготовления сразу перекладывать из аппарата, иначе они переварятся. Вместимость ограничена несколькими яйцами, а мытье устройства сложнее, чем обычной кастрюли. Простая кастрюля с таймером на плите справляется с задачей не хуже, экономя место и время.

Фритюрница

Желание дома готовить хрустящую картошечку фри и закуски в панировке быстро разбивается о неприятную реальность. Фритюрница требует большого количества масла, создает стойкий запах жареного по всей квартире и сложно моется. В результате блюда становятся чрезмерно калорийными, сам прибор занимает ценное место. Конвекционная духовка или аэрогриль решают те же задачи с минимальным количеством масла.

Хлебопечка

Кто из нас не мечтал о свежеиспеченном хлебе или булочках по утрам с чашечкой ароматного кофе? Только как часто вы собрались это делать? Ну первое время поиграетесь, может быть даже каждый день будете печь что-то. Но со временем вам просто надоест. Да и небольшие отклонения в пропорциях приводят к провалу, а сама печка занимает много места на кухне. Зачастую проще испечь хлеб в духовке или воспользоваться мультиваркой, которая выполняет те же задачи и позволяет экспериментировать с рецептами.

Рисоварка

Специализированная рисоварка выполняет только одну функцию (спойлер — варит рис) и при этом занимает пространство на кухне. Приготовление риса в обычной кастрюле занимает примерно столько же времени, а стоимость прибора не оправдывает редкое использование. Мультиварка с функцией варки риса решает эту задачу гораздо эффективнее.

Фондюшница

Фондюшница создает романтическую атмосферу, но используется крайне редко. Чаще всего прибор достается раз или два в год, а уход за чашей с расплавленным сыром или шоколадом требует усилий. Зачастую ее лучше хранить на верхней полке, чем пытаться сделать частью повседневной готовки.

Шашлычница

Домашняя электрическая шашлычница кажется отличным решением для летних пикников или сочных шашлыков. Мясо, приготовленное в шайтан-машине, не сравнится по вкусу и аромату с тем, который готовят на углях. Плюс дым и запах распространяются по квартире, а мытье деталей превращается в утомительное занятие. Даже если прибор оснащен съемными элементами, жир забивается в щели, и мытье занимает много времени. В итоге шашлычница используется лишь эпизодически, и большую часть года собирает пыль на верхней полке.

Соковыжималка

Идея свежевыжатых соков привлекает, но прибор редко оправдывает ожидания. Для одного стакана сока приходится подготовить килограммы фруктов или овощей, затем тратить много времени на разборку и мытье всех деталей. Часто соковыжималка занимает место, а используется несколько раз в год. Блендер с функцией измельчения или ручная цитрусовая соковыжималка решают те же задачи быстрее и практичнее.

Машинка для пасты

Машина для домашнего изготовления пасты — прибор, который выполняет исключительно одну задачу, но занимает много места и требует сложного мытья. Если вы не профессиональный повар или владелец мини-фабрики пасты, ее использование в домашних условиях оказывается редким и трудоемким. Проще купить качественные макароны или готовую пасту и приготовить соус, чем тратить время на мытье и настройку устройства.

Ломтерезка

Электрическая ломтерезка предназначена для нарезки сыра, колбасы и мяса ровными тонкими ломтиками. Для ресторанов или магазинов она незаменима, но в условиях обычной кухни ее практическая ценность сомнительна. В большинстве домашних ситуаций достаточно пары ломтиков сыра или колбасы для бутербродов, которые легко режутся обычным ножом (или же покупается уже все нарезанное). А вот мытье крупного устройства после каждого использования становится лишней тратой времени.