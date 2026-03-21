Назван дешевый способ спасти растения от гнили

Бывает, возишься с рассадой, покупаешь лучший грунт и свежие семена, а она все равно сидит ни жива ни мертва — то болеет, то просто не растет. Оказывается, спасти ситуацию можно без дорогих подкормок, просто заглянув в домашнюю аптечку за обычным активированным углем, пишет автор канала «На даче у деда Егора».

© РИА Новости

Тут дело не в витаминах, а в «гигиене» почвы. Уголь работает как губка: забирает на себя лишнюю воду, всякие токсины и гадость, которая мешает молодым корешкам дышать. А самое главное — он не дает разгуляться грибкам и гнили. Именно из-за них рассада чаще всего и погибает.

Еще с углем земля не превращается в плотный ком после полива. Она остается рыхлой, так что корням проще пробиваться вглубь. При этом влага в почве задерживается, но без эффекта «болота», который так губителен для нежных всходов.

Пользоваться им проще простого:

растолките таблетки в порошок;

смешайте с сухой землей перед тем, как сеять семена;

увлажняйте уже после перемешивания.

При пересадке можно подсыпать немного прямо в лунку или иногда поливать «угольной водой».

В итоге рассада получается крепкой, не вытягивается в тонкие ниточки и гораздо бодрее переносит переезд в новые горшки. Особенно хорошо на такой прием откликаются капризные перцы, томаты и баклажаны. Только помните: уголь — это полезная добавка для чистоты грунта, а не замена самой земле.

А если угля под рукой не нашлось, попробуйте аспирин. Он дезинфицирует семена и стимулирует рост, писал «ГлагоL».