Можно ли вывести необычные сорта фруктов и ягод у себя дома

Клубничное дерево и арбузобанан: можно ли вывести необычные сорта фруктов и ягод
На маркетплейсах появились продавцы, рекламирующие семена необычных растений, изображения которых сгенерированы ИИ. «Вечерняя Москва» узнала, почему некоторые фантазии нейросети не могут повторить даже самые опытные селекционеры.
Огурцы со вкусом арбуза, малиновые деревья, красные бананы... Какие только варианты фруктов не встретишь в сети! Но большинство из них отведать не получится. Они результат ИИ.
«Идея создания необычных гибридных растений, например, арбузобанана или клубничного дерева, регулярно появляется как в популярной культуре, так и в обсуждениях садоводов и биологов. Но реальные возможности селекции ограничены биологией растений. Как правило, та кие комбинации невозможны, хотя некоторые необычные гибриды действительно существуют», — рассказал директор по устойчивому развитию экосервиса «Сохрани лес» Александр Чикин.
Можно или нет скрещивать растения, определяется степенью их генетического и эволюционного родства.
«Гибриды вроде арбузобанана практически невозможны: арбуз относится к семейству тыквенных, а банан принадлежит к банановым. Их генетические системы слишком различаются», — отметил эксперт.
Для создания гибридов между нескрещивающимися видами применяют специальные методы, например изменение числа хромосом, культуры тканей, выращивание эмбрионов в лаборатории или другие современные технологии.
«Часто создается впечатление, что необычные гибридные плоды уже существуют. Однако в реальности многие из них оказываются не гибридами, а просто сортами. Например, клубника с ананасовым ароматом или виноград со вкусом сахарной ваты — это результат селекции внутри одного вида», — добавил эксперт.
У участников рынка необычные гибриды могут вызывать интерес, но их востребованность остается нишевой. В селекции сельскохозяйственных культур гораздо важнее другие качества: урожайность, устойчивость к болезням, способность переносить транспортировку и хранение, а также стабильный вкус.
По словам Андрея Чикина, иногда гибриды или новые сорта создаются с маркетинговой целью. Необычные цвета, формы или вкусы могут превратить плод в премиальный продукт. Примеры подобных разработок включают розовые ананасы, фиолетовые томаты и виноград с карамельным вкусом. Но даже в таких случаях речь идет не о скрещивании радикально разных растений, а о длительной селекции внутри близких видов.
Прямая речь
Никита Тарновский, юрист:
«Ситуация, когда покупатель вместо "арбузобанана" получает совершенно обычные семена, попадает подпонятие обмана потребителя, что ведет к наказанию продавца по статьям 14.7 КоАП РФ и 14.3 КоАП РФ. Использование рекламы, не соответствующей реальному виду, грозит административной и уголовной ответственностью. Ответственность за товар несет продавец. Однако маркетплейс также обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию о товаре. Если площадка не изменяла картинку продавца, а просто ее опубликовала, то штраф платит продавец. Но и сам маркетплейс может попасть под санкции, если будет доказано, что он не проверил очевидно недостоверную информацию».
Возможно ли вырастить малинно-клубничное дерево, какие необычные сорта ягод существуют на самом деле и как понять, что перед вами несуществующее растение, разбиралась «Вечерняя Москва».