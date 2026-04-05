Почему цветы нельзя ставить рядом с фруктами

Букет из свежих цветов и ваза с фруктами прекрасно сморятся вместе, но на самом деле ставить их рядом друг с другом не самая лучшая затея. Причина кроется в вполне понятных процессах, которые происходят в растительных тканях даже после срезки и сбора. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© Nelly Senko/iStock.com

Причина №1

После сбора плоды продолжают дышать, испарять влагу и выделять вещества, которые влияют на скорость созревания. Самое важное из них — этилен.

Этилен — это газ, который запускает и ускоряет созревание. Особенно активно его выделяют бананы, яблоки, груши, персики, авокадо, манго, сливы и дыни. Именно поэтому банан, положенный рядом с недозрелым авокадо, помогает ему быстрее дозреть.

Для фруктов это полезный механизм. А вот для цветов — совсем нет. Вторые крайне чувствительны к этилену.

Срезанные цветы и так находятся в уязвимом состоянии. Они больше не получают питание от корней, постепенно теряют влагу и живут за счет того запаса, который у них остался. Если рядом оказывается источник этилена, старение букета начинает идти быстрее.

Из-за этого цветы могут:

быстрее вянуть,

сбрасывать лепестки,

терять яркость,

не раскрываться как следует,

раньше темнеть по краям.

Весьма чувствительны к этилену розы, гвоздики, лилии, орхидеи, тюльпаны и многие смешанные букеты из магазина. Иногда внешне все выглядит нормально, но букет начинает сыпаться на день-два раньше, чем мог бы.

Особенно это заметно в жаре. Высокая температура ускоряет и созревание фруктов, и выделение этилена, и увядание цветов.

Причина №2

Есть и еще одна причина, почему цветы лучше не ставить рядом с фруктами: фрукты быстрее испаряют влагу и со временем начинают размягчаться, подгнивать и привлекать микрофлору. Даже если внешне плоды выглядят нормально, вокруг них быстрее образуются микроорганизмы и запахи брожения, особенно если что-то уже перезрело.

Для срезанных цветов это плохая среда. Чем теплее и «живее» пространство вокруг букета, тем выше риск, что вода в вазе начнет быстрее портиться, а стебли — хуже впитывать влагу. Иначе говоря, рядом с фруктами цветы стареют не только из-за газа, но и просто из-за менее благоприятной среды.

Какие фрукты особенно опасны для букетов?

бананы,

яблоки,

груши,

авокадо,

персики,

нектарины,

сливы,

манго,

киви,

дыни.

Чем плод спелее, тем активнее он может воздействовать на все вокруг. Переспевшие бананы и яблоки в этом смысле особенно коварны.

Куда лучше ставить цветы?

Лучшее место для букета — прохладное, светлое, но без прямого солнечных лучей. Важно, чтобы рядом не было:

вазы с фруктами,

батареи,

плиты,

чайника с постоянным паром,

кондиционера с сильной струей,

открытого окна с жарким ветром.

Идеально, если цветы стоят в комнате, где нет перепадов температуры и слишком плотного соседства с продуктами. Кухня вообще не самое удачное место для большинства букетов, даже если там красиво и удобно.

Как продлить жизнь цветам?

Подрезать стебли перед тем как поставить в воду, Менять воду каждый день или через день, Мыть вазу, Убирать листья ниже уровня воды, Не ставить букет в жару и на солнце, Держать подальше от фруктов.

Таким образом, фрукты после сбора продолжают активно жить и выделяют газ, который ускоряет старение срезанных растений. А цветы после срезки и без того находятся в хрупком состоянии, поэтому на такое соседство реагируют особенно чувствительно. Поэтому лучше держать их друг от друга подальше.

