Почему цветы нельзя ставить рядом с фруктами

Катерина Саломе

Букет из свежих цветов и ваза с фруктами прекрасно сморятся вместе, но на самом деле ставить их рядом друг с другом не самая лучшая затея. Причина кроется в вполне понятных процессах, которые происходят в растительных тканях даже после срезки и сбора. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Почему цветы нельзя ставить рядом с фруктами
Причина №1

После сбора плоды продолжают дышать, испарять влагу и выделять вещества, которые влияют на скорость созревания. Самое важное из них — этилен.

Этилен — это газ, который запускает и ускоряет созревание. Особенно активно его выделяют бананы, яблоки, груши, персики, авокадо, манго, сливы и дыни. Именно поэтому банан, положенный рядом с недозрелым авокадо, помогает ему быстрее дозреть.

Для фруктов это полезный механизм. А вот для цветов — совсем нет. Вторые крайне чувствительны к этилену.

Срезанные цветы и так находятся в уязвимом состоянии. Они больше не получают питание от корней, постепенно теряют влагу и живут за счет того запаса, который у них остался. Если рядом оказывается источник этилена, старение букета начинает идти быстрее.

Из-за этого цветы могут:

  • быстрее вянуть,
  • сбрасывать лепестки,
  • терять яркость,
  • не раскрываться как следует,
  • раньше темнеть по краям.

Весьма чувствительны к этилену розы, гвоздики, лилии, орхидеи, тюльпаны и многие смешанные букеты из магазина. Иногда внешне все выглядит нормально, но букет начинает сыпаться на день-два раньше, чем мог бы.

Несовместимость сладких фруктов: правда или миф

Особенно это заметно в жаре. Высокая температура ускоряет и созревание фруктов, и выделение этилена, и увядание цветов.

Причина №2

Есть и еще одна причина, почему цветы лучше не ставить рядом с фруктами: фрукты быстрее испаряют влагу и со временем начинают размягчаться, подгнивать и привлекать микрофлору. Даже если внешне плоды выглядят нормально, вокруг них быстрее образуются микроорганизмы и запахи брожения, особенно если что-то уже перезрело.

Для срезанных цветов это плохая среда. Чем теплее и «живее» пространство вокруг букета, тем выше риск, что вода в вазе начнет быстрее портиться, а стебли — хуже впитывать влагу. Иначе говоря, рядом с фруктами цветы стареют не только из-за газа, но и просто из-за менее благоприятной среды.

Какие фрукты особенно опасны для букетов?

  • бананы,
  • яблоки,
  • груши,
  • авокадо,
  • персики,
  • нектарины,
  • сливы,
  • манго,
  • киви,
  • дыни.

Чем плод спелее, тем активнее он может воздействовать на все вокруг. Переспевшие бананы и яблоки в этом смысле особенно коварны.

Куда лучше ставить цветы?

Лучшее место для букета — прохладное, светлое, но без прямого солнечных лучей. Важно, чтобы рядом не было:

  • вазы с фруктами,
  • батареи,
  • плиты,
  • чайника с постоянным паром,
  • кондиционера с сильной струей,
  • открытого окна с жарким ветром.

Идеально, если цветы стоят в комнате, где нет перепадов температуры и слишком плотного соседства с продуктами. Кухня вообще не самое удачное место для большинства букетов, даже если там красиво и удобно.

Как продлить жизнь цветам?

  1. Подрезать стебли перед тем как поставить в воду,
  2. Менять воду каждый день или через день,
  3. Мыть вазу,
  4. Убирать листья ниже уровня воды,
  5. Не ставить букет в жару и на солнце,
  6. Держать подальше от фруктов.

Таким образом, фрукты после сбора продолжают активно жить и выделяют газ, который ускоряет старение срезанных растений. А цветы после срезки и без того находятся в хрупком состоянии, поэтому на такое соседство реагируют особенно чувствительно. Поэтому лучше держать их друг от друга подальше.

