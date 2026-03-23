Как ускорить созревание компоста

Хотите ускорить созревание компоста и сделать его чище? Попробуйте простую хитрость с крахмалом и мочевиной. Эта смесь не только помогает органике быстрее перепреть, но и подавляет вредные бактерии — на выходе удобрение будет безопаснее и питательнее, пишет автор канала «Садовые фантазии».

Работает это так: крахмал помогает микроорганизмам лучше усваивать питание, а мочевина дает им мощный толчок для разложения жестких остатков. Вместе они здорово сокращают время ожидания готового перегноя.

Как это сделать? Просто смешайте крахмал и мочевину один к одному. Примерно раз в две недели добавляйте по три столовые ложки этой смеси в компостную кучу. И главный нюанс: после того как внесли добавку, обязательно полейте все водой, чтобы процесс пошел сразу.

