Садовод рассказала, чем подкормить яблоню в марте для богатого урожая

Март и апрель — важные месяцы для ухода за яблонями. От этого зависит, насколько хорошим и обильным будет урожай яблок в будущем. Опытный садовод Екатерина Рассадина поделилась с REGIONS советами по весенней подкормке яблонь.

Садовод отмечает, что начинать весеннюю подкормку яблонь можно только после того, как установится тёплая погода, весь снег растает, а почва станет мягкой и влажной — иначе питательные вещества не усвоятся, и удобрение окажется бесполезным.

Особенно ранней весной для яблонь важен азот: он помогает деревьям пробудиться после зимы, активизировать рост побегов и листьев. Для подкормки в марте Екатерина рекомендует использовать мочевину или аммиачную селитру, которые способствуют быстрому развитию зелёной массы.

Рассадина также советует обратить внимание на органические подкормки. Перегной или компост могут стать отличной альтернативой минеральным удобрениям. Они не только питают дерево, но и улучшают структуру почвы, делая её более плодородной.

Важно правильно распределить органическое удобрение и вносить его в приствольный круг, а не под сам ствол дерева. Корни яблони расположены по периферии кроны, поэтому именно туда следует направлять подкормку.

Одна из распространённых ошибок среди садоводов — чрезмерное использование удобрений. Перекормленные деревья могут начать активно расти, но при этом хуже плодоносить. Почва должна быть влажной, чтобы корни могли нормально впитывать питательные вещества.