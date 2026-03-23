Как вернуть питомца-потеряшку

Ежегодно в России пропадает множество домашних животных, но простые действия могут вернуть их к хозяевам.

© Vse42.ru

Эксперты напомнили алгоритм действий при встрече с потерявшимся животным. Первым делом необходимо оценить состояние питомца: если оно ухоженное и неагрессивное, хозяева, вероятно, находятся рядом. Важно проявить дружелюбие, не делать резких движений, а для ловли пугливых кошек можно арендовать котоловку у волонтеров (500–1000 рублей в сутки).

Спасателю следует осмотреть питомца на предмет ошейника с телефоном или клейма, которое позволит отследить владельца через сайт РКФ. До поиска хозяев животное рекомендуется отвезти к ветеринару для проверки на инфекции, а при необходимости волонтеры помогут организовать передержку. О найденном животном стоит сообщить в соцсетях, местных чатах и пабликах – передает ИА "Восток-Медиа".