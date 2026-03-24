Геотекстиль и агроволокно: в чем разница и почему для сада подходит не все

Многие путают геотекстиль и агроволокно. Люди думают, что это одно и то же, но на самом деле разница огромная. Геотекстиль — это прочное нетканое полотно. Его используют в дорожном строительстве, чтобы разделять слои грунта, песка и щебня. Он устойчив к ультрафиолету, почти не рвется и режется с трудом. Для сада, конечно, не годится.

А вот агроволокно, или агротекстиль, — совсем другое. Это черный материал, который отлично пропускает воздух и воду, но не пропускает солнечный свет. Под ним не растут сорняки, а земля дольше остается влажной. Обычно его кладут под овощи или используют в декоративных целях, присыпая сверху корой, щепой или камешками, отмечает канал «Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)».

Знаю, многие садоводы ругаются на агроволокно. Говорят, растениям под ним плохо. И в этом есть доля правды. Нарушается природный круговорот: листочки, компост, органику положить нельзя, потому что все остается поверх ткани. Почва постепенно теряет питание, уплотняется и становится как бетон. Зимой корни некоторых растений тянутся вверх, ближе к влаге, и оказываются прямо под материалом — тут уж мороз сделает свое дело.

Но вот что интересно. Среди противников агроволокна вдруг находятся люди, у которых под тканью все прекрасно растет. Оказалось, у всех таких счастливчиков песчаные грунты. Песок не боится никакой тряпки, он легкий, рыхлый и почти всегда влажный. Так что многое зависит от вашей почвы.

Тем не менее большинство опытных садоводов признают: сорняки под агроволокном действительно гибнут. Осталась одна проблема: эстетика. Смотреть каждый день на голую черную ткань не всем хочется. Да и солнце летом нагревает темную поверхность, корни могут перегреться. Значит, нужно что-то сверху насыпать.

Можно выбрать кору. Доступно, натурально, легко. И создает приятный фон для растений. Даже если местами ткань проглядывает, ее почти не видно. А между тем цель достигнута: и красота, и защита от жары, и полная изоляция от солнечного света.

Кстати, под агроволокном прекрасно живут розы, хвойники, лаванда, мультифлора, гортензии. Оно уничтожит сорняки и даст растениям шанс нормально развиваться.

Если вы не хотите держать агроволокно долго и планируете его потом убрать, не снимайте раньше времени. Иначе сорняки моментально заполонят сад. И лучше заранее предусмотреть бордюры по краям участка, чтобы случайно не зацепить ткань косилкой. Поверьте, это реально спасает нервы и силы.

