«Будет очень красиво»: какие цветы нужно посадить на даче в марте
Скоро начнется дачный сезон, поэтому люди уже сейчас задумываются, чем можно украсить придомовый участок. «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной, какие цветы можно высадить в открытый грунт в марте.
По ее словам, март — подходящее время для того, чтобы посадить в открытый грунт многолетние растения, которые расцветут следующей весной. Среди них:
- дельфиниум;
- астра;
- тысячелистник;
- нарцисс;
- тюльпан;
- крокус;
- примула.
«Многолетние цветы можно сеять в любое время года: в конце марта, в апреле или даже в начале лета, потому что в первый год они почти не цветут. Они раскроются только на следующий год», — пояснила Ганичкина.
При быстром сходе снега и оттаивании почвы в марте также можно посадить однолетние растения. Среди них эксперт назвала:
- календулу;
- лаватеру;
- космею;
- мак;
- душистый горошек;
- циннию.
«В средней полосе России циннию в марте лучше сажать на рассаду, а в конце апреля или начале мая высаживать подросшие саженцы в открытый грунт», — сообщила Ганичкина.
Для высадки растений поздней весной агроном посоветовала смешать горсть семян однолетних растений и высыпать их в клумбу.
«Они прорастут смесью разноцветных цветов. Это будет очень красиво», — заверила эксперт.
