Какие цветы нужно посадить на даче в марте

Скоро начнется дачный сезон, поэтому люди уже сейчас задумываются, чем можно украсить придомовый участок. «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной, какие цветы можно высадить в открытый грунт в марте.

По ее словам, март — подходящее время для того, чтобы посадить в открытый грунт многолетние растения, которые расцветут следующей весной. Среди них:

дельфиниум;

астра;

тысячелистник;

нарцисс;

тюльпан;

крокус;

примула.

«Многолетние цветы можно сеять в любое время года: в конце марта, в апреле или даже в начале лета, потому что в первый год они почти не цветут. Они раскроются только на следующий год», — пояснила Ганичкина.

При быстром сходе снега и оттаивании почвы в марте также можно посадить однолетние растения. Среди них эксперт назвала:

календулу;

лаватеру;

космею;

мак;

душистый горошек;

циннию.

«В средней полосе России циннию в марте лучше сажать на рассаду, а в конце апреля или начале мая высаживать подросшие саженцы в открытый грунт», — сообщила Ганичкина.

Для высадки растений поздней весной агроном посоветовала смешать горсть семян однолетних растений и высыпать их в клумбу.

«Они прорастут смесью разноцветных цветов. Это будет очень красиво», — заверила эксперт.

Также Октябрина Ганичкина рассказала, какие виды удобрений для почвы считаются самыми безопасными и почему некоторые из них могут привести к накоплению ядовитого микропластика, который разлагается сотни лет.