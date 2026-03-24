Три аптечных способа защитить томаты и перцы от болезней еще до всходов

Расскажем о трех способах предпосевной обработки семян от болезней. Используем для этого средства, которые всегда есть в любой аптеке. Рассада после такой процедуры получается здоровой, крепкой, на толстой ножке. Вы можете выбрать любой вариант, который вам больше по душе.

Семена можно, конечно, посеять сухими прямо в емкости, но лучше не рисковать и провести предпосевную обработку от болезней. Процедура несложная, зато полезная. Во всех трех способах вам понадобятся ватные косметические диски, обрезанный одноразовый стаканчик и пипетка, отмечает канал «Роман Буров TV».

Первый способ — долгий, эффективный и дешевый. Сухие семена томатов, перцев или баклажанов высыпаем на ватный диск. Набираем в пипетку хлоргексидин и капаем на семена, чтобы они хорошо промочились. Накрываем емкость пакетиком и оставляем так на полчаса. Такой способ надежно очищает семена от бактерий, грибков и вирусов.

Второй способ — быстрый, эффективный и тоже дешевый. Сухие семена высыпаем на ватный диск. Набираем в пипетку перекись водорода (3%) и капаем на семена, чтобы они хорошо промочились. Накрываем емкость пакетиком и оставляем на 10–15 минут. Кстати, это средство не только обеззараживает, но и размягчает тугую оболочку семени, насыщая ее кислородом. Пожалуй, это ее главное преимущество перед другими антисептиками.

Третий способ — быстрый, самый эффективный, но чуть более дорогой. Сухие семена высыпаем на ватный диск. Делаем все то же самое, но с мирамистином. После этого можно сеять. Но если не хотите переплачивать, Хлоргексидин справится не хуже.

После обработки антисептиками обязательно промойте семена чистой водой. А вот после перекиси этого делать не нужно — можно сразу приступать к посеву. Еще один важный нюанс: если ваши семена цветные (в глазури), их замачивать нельзя! Защитная оболочка просто смоется, и весь смысл покупной обработки пропадет.