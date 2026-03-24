Как подготовить питомца к дачному сезону

Перед дачным сезоном многие владельцы домашних животных задумываются, как правильно подготовить кошек и собак к жизни за городом. Как избежать проблем, а также собрать дорожную аптечку, расскажет Москва 24.

Скрытые опасности

Перед поездкой за город, особенно если животному предстоят новые контакты и общение с природой, необходимо провести все профилактические обработки питомца: против глистов, клещей, сделать вакцинацию. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Стоит собрать аптечку: ее состав зависит от вида животного, возраста и наличия у него хронических заболеваний – здесь поможет ветеринарный врач. Самое необходимое, что должно быть всегда: перевязочный материал, антисептики, абсорбент от отравлений и препарат от аллергии. Например, собака может проглотить осу или шмеля, нюхая одуванчик", – отметил он.

Укус вызовет отек горла и удушье – в такой ситуации действовать нужно быстро и специальные средства просто необходимы.

«Если планируется длительное пребывание за городом, стоит заранее изучить ветеринарные клиники в округе, режим их работы, а лучше познакомиться с врачом лично. Экстренная ситуация может случиться в любой момент, а круглосуточных организаций поблизости рискует не оказаться», — Михаил Шеляков, врач-ветеринар высшей квалификационной категории.

Важно рассчитывать свои силы и иметь возможность быстро вернуться в город.

"У животного может быть аллергия на сезонное цветение, которую питомец переносит настолько плохо, что лучше поехать домой. Если животное уже бывало на даче, но остается, скажем, с пожилой хозяйкой, которая не сможет оказать даже элементарную помощь, это рискованно. А если есть аптечка, машина, возможность отвезти в клинику – можно уехать и на длительный срок", – пояснил эксперт.

Также специалист напомнил о недопустимости самовыгула.

"Дачный сезон не становится исключением. Собака без поводка и намордника может находиться только на частной территории или специальной площадке. Все остальное – это риск. Самовыгул грозит травмами: нападение других собак, недоброжелатели, хулиганы, яды, укусы насекомых и змей, попадание под автомобиль", – подчеркнул ветеринар.

Кроме того, специалист напомнил, что по закону собака – это имущество, и полную ответственность за нее несет владелец. В случае, если животное на самовыгуле кого-то укусило или спровоцировало ДТП, возмещать ущерб придется хозяину.

"Кошки – отдельная история. Забор для них – не преграда, они гуляют по соседним участкам. Но следить за ними все равно нужно: недоброжелатели, драки, плюс из лучших побуждений ее могут накормить чем-то, что потом обернется проблемами со здоровьем", – добавил ветеринар.

Помимо этого, многие растения, которые считаются безобидными, для животных могут быть ядовитыми, и наоборот.

«Например, декоративные ландыши, которые сейчас часто сажают на участках, ядовиты. Даже валериана, любимая многими кошками, при избыточном потреблении может вызвать интоксикацию», — Михаил Шеляков, врач-ветеринар высшей квалификационной категории.

Поэтому лучше заранее изучить, что растет на даче, и следить, чтобы питомец не объедал незнакомые растения, заключил Шеляков.

"Поведение сбивается"

Питомцев также необходимо заранее подготовить к поездке на автомобиле, отметил руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Сергей Черников в разговоре с Москвой 24.

"К автомобилю приучают постепенно: сначала просто на месте, без движения, чтобы животное привыкло. Затем совершают короткие поездки с остановками и перерывами, чтобы собака могла выйти и отдохнуть. Это касается и щенков, и взрослых животных, которых укачивает", – сказал он.

Для комфортной поездки пригодятся автогамак, специальная шлейка и поводок, который крепится к ремню безопасности – так собака будет меньше двигаться и прыгать, а поездка станет спокойнее, пояснил эксперт.

"Щенку ездить сложнее: он активный, может скакать по машине, его чаще укачивает. Взрослые собаки спокойнее, у питомцев среднего возраста все зависит от того, насколько животное приучено к поездкам", – добавил он. «Для кошки важна территория. Ее нужно приучить к переноске: разместить ее дома, положить внутрь игрушки, кормить там, чтобы это пространство ассоциировалось с безопасностью. Если кошка сильно нервничает, можно использовать успокаивающие феромоны в виде спрея. В такой знакомой и спокойной переноске она и отправится в путешествие», — Сергей Черников, руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог.

При адаптации на новом месте для кошки тоже важен территориальный фактор.

"Первое время лучше оставлять переноску открытой – так она сможет в ней спрятаться, а в самом доме обустроить пространство: разместить игрушки, организовать места повыше (на шкафах), где питомец может сидеть и наблюдать", – подчеркнул зоопсихолог.

В свою очередь, собаке для адаптации в новых условиях необходимы правила.

"Стоит обозначить ее место: положить знакомый коврик, игрушки, вещи с домашним запахом. Важно сразу ввести правила входа-выхода, чтобы питомец не выскакивал из дома или с участка. Первое время выводить лучше на поводке, а свободное перемещение по участку делать постепенно, как в городе: погуляли, зашли домой. Резкой смены образа жизни быть не должно", – пояснил он.

В случае, если собака ездит за город только на выходные и на даче ведет себя очень активно, то потом возвращается в город эмоционально раскаченной: хулиганит, тянет поводок, лает, рвется обратно.

«Поведение сбивается, как у детей. Если же собака живет на даче весь сезон, она спокойно адаптируется, привыкает к правилам, а осенью возвращается более уравновешенной», — Сергей Черников, руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог.

Для кошек смена пространства проходит тяжелее, поэтому поездки только на выходные даются им тяжелее, чем собакам, и вызывают больше стресса. Поэтому им лучше уезжать загород на весь дачный сезон, заключил Черников.