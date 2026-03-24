Названы правила, которые отучат кошку будить хозяев по ночам

Игрушки и когтеточки в доме помогут отучить кошку будить хозяина по ночам. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Она подчеркнула, что питомцы активничают ночью из-за скуки, поэтому в квартире нужно создать пространство, где они смогут себя развлечь. По ее словам, в этом вопросе важно присмотреться, что особенно занимает животное. Владельцам кошек стоит также нагружать их по вечерам и вместо сна заставлять их играть и бегать, чтобы ночью они отдыхали.

«Еще ни в коем случае нельзя закреплять нежелательное поведение. То есть, если кошка пытается разбудить ночью, не надо вскакивать и пытаться поиграть с ней или покормить. Иначе она будет ожидать такой реакции каждый раз. Лучше всего попытаться просто не реагировать, а чтобы не переживать, что питомец голодный, поставить в доме автоматическую кормушку с таймером», – отметила Левченко.

Зоопсихолог подчеркнула, что проявлять агрессию по отношению к кошке, например, брызгать в нее водой из пульверизатора, нельзя, поскольку так она снова получит то, чего добивался — реакции хозяина.

Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина до этого рассказала «Газете.Ru», что весной многие владельцы замечают, что питомца словно подменили: он становится более активным, беспокойным, чаще носится по квартире, громче мяукает или требует внимания. Особенно ярко это проявляется у кошек. Главная причина — изменение продолжительности светового дня. Весной он заметно увеличивается, а это напрямую влияет на гормональный фон животного.