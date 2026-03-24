Биолог рассказал, как защитить кожу при борьбе с борщевиком

Россияне в начале лета могут столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках. В некоторых случаях размер штрафа достигает 700 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала у агронома, биолога Михаила Воробьева, как защитить кожу при борьбе с борщевиком на дачном участе и не получить ожоги.

Как рассказал эксперт, к борщевику особенно опасно прикасаться в солнечную погоду, потому что он делает кожу особо восприимчивой к солнечным лучам и провоцирует сильные ожоги.

Эксперт отметил, что борщевик на дачном участке можно успешно уничтожить с помощью гербицидов, но важно использовать респиратор, очки, перчатки и спецодежду.

«Борщевик дает много семян, поэтому при уничтожении одного куста через некоторое время на это месте могут вырасти еще несколько растений. Если он уже появился на дачном участке, борьба может продолжаться несколько лет», — говорит Воробьев.

Специалист объяснил, что борщевик можно скосить, но важно строго соблюдать меры безопасности, потому что его сок и испарения очень опасны для кожи.

«Нужно полностью закрыть тело плотной одеждой, покрыть голову, защитить руки перчатками, а лицо — маской из оргстекла. Это поможет предотвратить попадание сока растения на кожные покровы и не получить ожоги. Также лучше косить борщевик не в солнечную, а в пасмурную, дождливую погоду обычной косой, потому что от нее будет меньше брызг», — советует собеседник «ВМ».

Помимо этого, агроном рекомендовал выкапывать борщевик вместе с корнями и сжигать, также полностью защищая тело от соприкосновения с растением.

