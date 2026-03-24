Пять неприхотливых культур для ленивых дачников

Не все готовы проводить на даче все лето. Кто-то приезжает только на выходные, кто-то просто не хочет тратить силы на сложный уход. Но от собственных овощей и зелени отказываться не хочется.

Сити-фермер Сергей Ермошин рассказал, какие культуры можно смело сажать даже тем, кто не готов к серьезным агротехническим подвигам.

1. Кабачки, цукини, патиссоны и тыквы

Если говорить о сезонных культурах, которые не требуют сложного ухода, первыми в списке идут кабачки и их родственники.

«Это абсолютно в любое место: воткни палку, поставь подвяжи — и будут огурчики», — говорит эксперт.

То же касается цукини, патиссонов и тыкв. Эти растения можно высаживать сразу в грунт, и они прекрасно растут без лишних хлопот.

2. Лук-севок и зелень

Лук-севок — идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться.

«Можно поехать, купить в любом месте этот лучок, посадить в любое место, и всегда у нас будет зеленушка свежая», — объясняет Сергей.

Растение не требует особого ухода, а результат всегда радует.

3. Сельдерей

«Вполне себе прилично он по осени вырастает. Кроме воды, ему никакого ухода не надо. Это зимостойкая культура, она и минусовые температуры держит», — отмечает сити-фермер.

Сельдерей уходит глубоко в осень, до конца октября давая сочные побеги.

4. Свекла и дайкон

Свекла не доставит хлопот, если соблюдать простые правила.

«Если ее посадить с хорошей схемой 5х5, 7х7 сантиметров — в принципе, она не замороченная культура», — говорит эксперт.

Дайкон — еще один неприхотливый вариант, который можно смело добавлять в список.

5. Чеснок яровой

Яровой чеснок можно купить в обычном магазине, разобрать на зубчики и посадить, как только сойдет снег.

«Единственный вопрос: когда чеснок разбираешь, главное, чтобы у него осталась целая оболочка. Если где-то будет надрыв, он прорастет, но потом сгниет», — предупреждает Сергей.

Как видите, никаких сложных подкормок, ежедневного полива и борьбы с вредителями. Этих растений достаточно, чтобы на столе всегда была свежая зелень и овощи. И для этого не нужно быть профессиональным огородником.