Огурцы, которые стоит посадить вместо надоевшего Германа

Многие из нас годами покупают семена одной и той же проверенной фирмы. Оно и понятно: зачем рисковать урожаем? Но опытные огородники советуют иногда поглядывать и на других производителей. Сейчас полно сортов, которые легко запомнить, и они вполне могут потягаться с легендарным «Германом».

Проблема с «Германом» ведь не только в том, что он хорош — его безбожно подделывают из-за популярного названия. А есть три отличные линейки огурцов, которые и запомнить просто, и подделок на них почти нет. Все они идут с приставкой «Веселые». Эти гибриды — универсальные солдаты: и в салат порезать, и в банки закатать. Проверено на практике, отмечает автор канала «Сад, огород, наука и … лень».

«Веселые друзья» — идеален для засолки. Они ранние, растут бодро, завязей выдают целую кучу — по 3–4 штуки в каждом узле. Сами огурчики аккуратные, темно-зеленые, с симпатичными светлыми полосками и белыми колючками. Весят в среднем по 100 граммов — самый удобный размер. Что важно: они не боятся капризов погоды и почти не болеют. Вкус отличный и в свежем виде, и после маринада.

«Веселая компания» — настоящий подарок для любителей малосольных огурчиков. Они не горчат, отлично чувствуют себя в открытом грунте и очень плодовитые — пары-тройки кустов хватит на всю семью. Огурцы компактные (по 7–9 см), хрустящие и очень стойкие к корневым гнилям.

«Веселые гномики» — вариант для тех, кто хочет ранний урожай. Их можно сажать и в парник, и просто на грядку. Огурчики короткие, крепкие, с мелким бугорком. Из минусов — они часто растут разнокалиберными, один побольше, другой поменьше. Но на вкус это вообще не влияет: они сладкие, без горечи и на удивление быстро восстанавливаются, если вы вдруг забыли их вовремя полить в жару.