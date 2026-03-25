Эксперт рассказал, чем руководствуются россияне при покупке квартиры

Директор Кальницкая: россияне стали покупать среду вместо метров в квартире
Покупатели жилья в крупных городах все чаще выбирают не квадратные метры в квартире, а среду вокруг дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по бренду, продукту и коммуникациям Dar София Кальницкая.
«Метров на рынке много. Локации и социальная инфраструктура тоже стали плюс-минус одинаковыми, поэтому включается следующий критерий — качество среды», — пояснила эксперт.
По ее словам, на изменение спроса повлияла и «насмотренность» горожан. Городские программы благоустройства задали новый стандарт, к которому люди привыкли и который теперь ожидают от жилых комплексов.
«Термин «качество среды» стал массовым. Люди привыкли к тому, как выглядит город, и хотят того же от своего дома. Люди выбираются за пределы квартиры. Если ранее вопрос лишних 2–3 метров мог быть принципиальным, то сейчас покупателям важно, что происходит за пределами этих метров — как выглядит их дом, что у них во дворе, как от этого дома добраться до нужных мест», — отметила Кальницкая.
Специалист также отметила фактор изменения образ жизни: горожане проводят меньше времени внутри квартиры и активнее используют пространство за ее пределами.
«При этом сами квартиры становятся компактнее, но функциональнее. А «среда становится пятой комнатой. Тем не менее площадь жилья остается базовым параметром. Если это две одинаковые квартиры, дальше включается критерий среды. Но если семье нужно больше комнат, они выберут метры», — добавила она.
Директор по бренду отметила, что озеленение, дворы без машин и общественные пространства, которые раньше считались преимуществом, сегодня стали стандартом.
«Это уже база, must-have. Проект без этого просто не выйдет на рынок. Поэтому покупатели оценивают не наличие, а качество наполнения. Если двор, то что в нем есть: спорт, детские площадки, велопарковки. Если общественное пространство, то что там конкретно размещено. Просто «лаунж» уже не работает», — уточнила эксперт.
Кальницкая отметила, что инфраструктура внутри жилого комплекса становится ответом на ритм большого города. Однако важен не сам факт ее наличия, а качество.
«У всех есть спортзалы возле дома, но люди не хотят идти в абы какой. Важно, чтобы он был рассчитан на жителей, чтобы не было толпы. Та же логика работает и для зон отдыха. Важно не то, что она есть, а как она устроена и хватит ли мест на всех», — высказалась эксперт.
По ее словам, отдельное внимание покупатели уделяют безопасности и приватности. Это связано в том числе с ростом плотности застройки и изменением повседневных привычек.
«С учетом количества доставок в доме постоянно появляются посторонние. Значит, нужно продумывать, как ограничить их перемещение. В том числе речь идет о зонах ожидания для курьеров, консьержах, которые могут принять доставку, системах контроля и управления доступом, которые позволяют разграничивать зоны и повышать безопасность», — пояснила директор.
Она отметила, что в целом покупатели все чаще мыслят не квартирой, а образом жизни.
«Можно сказать, что человек выбирает уже не квартиру, а сценарий жизни, и текущий, и будущий. В этом сценарии учитывается все: сама квартира, места общего пользования, двор и окружение района. Запрос на приватность также усиливается на фоне роста плотности застройки. Если раньше преобладали дома в пять-девять этажей, то сейчас это высотки на 20–40 этажей. Плотность населения растет, и собственный двор только для жителей конкретного дома становится гораздо более ценным. Люди хотят либо личное пространство, либо общее, но только для своих соседей, а не для всего района», — отметила эксперт.
Среди факторов, которые действительно повышают ценность проекта, специалист выделила решения, связанные со здоровьем.
«Это очистка воздуха, воды, инженерные системы. Люди об этом спрашивают, значит, это пока не стало базой», — пояснила Кальницкая.