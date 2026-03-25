Эксперт рассказал, чем руководствуются россияне при покупке квартиры

Покупатели жилья в крупных городах все чаще выбирают не квадратные метры в квартире, а среду вокруг дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по бренду, продукту и коммуникациям Dar София Кальницкая.

«Метров на рынке много. Локации и социальная инфраструктура тоже стали плюс-минус одинаковыми, поэтому включается следующий критерий — качество среды», — пояснила эксперт.

По ее словам, на изменение спроса повлияла и «насмотренность» горожан. Городские программы благоустройства задали новый стандарт, к которому люди привыкли и который теперь ожидают от жилых комплексов.

«Термин «качество среды» стал массовым. Люди привыкли к тому, как выглядит город, и хотят того же от своего дома. Люди выбираются за пределы квартиры. Если ранее вопрос лишних 2–3 метров мог быть принципиальным, то сейчас покупателям важно, что происходит за пределами этих метров — как выглядит их дом, что у них во дворе, как от этого дома добраться до нужных мест», — отметила Кальницкая.

Специалист также отметила фактор изменения образ жизни: горожане проводят меньше времени внутри квартиры и активнее используют пространство за ее пределами.

«При этом сами квартиры становятся компактнее, но функциональнее. А «среда становится пятой комнатой. Тем не менее площадь жилья остается базовым параметром. Если это две одинаковые квартиры, дальше включается критерий среды. Но если семье нужно больше комнат, они выберут метры», — добавила она.

Директор по бренду отметила, что озеленение, дворы без машин и общественные пространства, которые раньше считались преимуществом, сегодня стали стандартом.

«Это уже база, must-have. Проект без этого просто не выйдет на рынок. Поэтому покупатели оценивают не наличие, а качество наполнения. Если двор, то что в нем есть: спорт, детские площадки, велопарковки. Если общественное пространство, то что там конкретно размещено. Просто «лаунж» уже не работает», — уточнила эксперт.

Кальницкая отметила, что инфраструктура внутри жилого комплекса становится ответом на ритм большого города. Однако важен не сам факт ее наличия, а качество.

«У всех есть спортзалы возле дома, но люди не хотят идти в абы какой. Важно, чтобы он был рассчитан на жителей, чтобы не было толпы. Та же логика работает и для зон отдыха. Важно не то, что она есть, а как она устроена и хватит ли мест на всех», — высказалась эксперт.

По ее словам, отдельное внимание покупатели уделяют безопасности и приватности. Это связано в том числе с ростом плотности застройки и изменением повседневных привычек.

«С учетом количества доставок в доме постоянно появляются посторонние. Значит, нужно продумывать, как ограничить их перемещение. В том числе речь идет о зонах ожидания для курьеров, консьержах, которые могут принять доставку, системах контроля и управления доступом, которые позволяют разграничивать зоны и повышать безопасность», — пояснила директор.

Она отметила, что в целом покупатели все чаще мыслят не квартирой, а образом жизни.

«Можно сказать, что человек выбирает уже не квартиру, а сценарий жизни, и текущий, и будущий. В этом сценарии учитывается все: сама квартира, места общего пользования, двор и окружение района. Запрос на приватность также усиливается на фоне роста плотности застройки. Если раньше преобладали дома в пять-девять этажей, то сейчас это высотки на 20–40 этажей. Плотность населения растет, и собственный двор только для жителей конкретного дома становится гораздо более ценным. Люди хотят либо личное пространство, либо общее, но только для своих соседей, а не для всего района», — отметила эксперт.

Среди факторов, которые действительно повышают ценность проекта, специалист выделила решения, связанные со здоровьем.