Советская панель, которая стала модной: как повторить прием и не прогадать

Когда смотришь старые советские фильмы или фотографии, на стенах часто видишь четкое разделение: темный низ, светлый верх. Долгое время это считалось признаком казенщины и отсутствия вкуса. При первой же возможности люди закрашивали все одним цветом. А сейчас дизайнеры за тот же самый прием просят серьезные деньги, только называют его модно — колор блок. И это работает.

В СССР все решала экономия. Нижняя часть стены пачкалась быстрее — дети, обувь, мокрая уборка. Темная краска скрывала следы и была дешевле светлой. Верх красили известью или дешевой белой краской. В больницах и школах к этому добавлялась гигиена: темную масляную панель можно было мыть с хлоркой, а верх раз в год просто белили заново. Но была и эстетика, просто о ней говорили меньше. Темный низ зрительно снижал высокие потолки в старых домах и делал комнату уютнее, а в длинных коридорах горизонтальная полоса разбивала скучную монотонность, отмечает канал INMYROOM.

Сегодня принцип остался тот же, но подход изменился. Вместо унылого темно-зеленого или синего берут сложные, приглушенные оттенки: терракотовый, оливковый, глубокий графитовый, пыльный розовый. Верх делают не белым, а теплым бежевым или кремовым, чтобы не было резкого контраста. И главное — теперь это осознанный ход, а не вынужденная мера.

Чтобы не испортить интерьер, запомните простое правило: граница должна быть привязана к чему-то в комнате. Лучше всего смотрится высота 90-120 сантиметров от пола — примерно на уровне подоконника, спинки дивана или дверной ручки. Если линия проходит просто где-то посередине, возникает ощущение случайности. В коридоре и на кухне этот прием вообще идеален: темный низ скрывает грязь, а светлый верх не дает пространству казаться мрачным. В детской так вообще можно перекрашивать только половину стены, когда ребенок вырастет из своего любимого цвета.

Самый простой вариант для новичков — взять два оттенка одного цвета. Темно-зеленый низ и бледно-зеленый верх. Глубокий синий и голубой. Так ошибиться практически невозможно. А если захочется четкой ровной линии, без профессиональных инструментов не обойтись: нужен лазерный уровень, хороший малярный скотч и немного терпения. Но результат того стоит. Получается не бюджетная экономия, а дорогой, продуманный интерьер. Только теперь это называется по-другому.