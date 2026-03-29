Почему весной комнатные растения начинают сохнуть

С приходом весны комнатные растения обычно оживают, потому что появляется больше света: начинается рост, выходят новые листья. Однако случается и обратное — листья начинают подсыхать по краям, кончики буреют, и растение выглядит уставшим. «‎Рамблер» расскажет, почему это происходит и как это исправить.

Причина №1. Резкое увеличение света и испарения влаги

Весной свет становится ярче и длиннее, и растения начинают активнее испарять влагу через листья. Этот процесс называется транспирацией.

Проблема в том, что корневая система не всегда успевает догнать эту активность. Зимой растение жило в режиме экономии, а с приходом весны резко переходит к росту. В результате листья теряют влагу быстрее, чем корни могут ее восполнить. Именно поэтому первыми страдают края листьев: они подсыхают, становятся тонкими и могут темнеть.

Причина №2. Сухой воздух от кондиционеров и вентиляции

Хотя зима уже закончилась, воздух в помещениях часто остается сухим. Также добавляется еще один фактор — кондиционеры, которые дополнительно снижают влажность. Для растений это критично. При сухом воздухе испарение усиливается еще больше, и даже при нормальном поливе листья начинают терять влагу быстрее, чем получают.

Причина №3. Растение не привыкло к солнцу

Зимой даже южные окна дают мягкий свет. Весной ситуация меняется: солнце становится ярче и агрессивнее, особенно в середине дня.

Если растение стояло в полутени, а потом резко оказалось под прямыми лучами, листья могут начать буквально подгорать. Это выглядит как сухие пятна, бледные участки или подсохшие края. Даже светолюбивые растения могут получить стресс, если переход произошел резко.

Причина №4. Старый режим полива

Одна из самых частых ошибок — продолжать поливать растение так же, как зимой. Но весной потребности меняются.

С одной стороны, растения начинают пить больше воды. С другой — если увеличить полив слишком резко, можно получить противоположную проблему: корни начнут задыхаться, а листья при этом все равно будут сохнуть.

Причина №5. Истощенная почва после зимы

К концу зимы субстрат часто уже «пустой». Растение израсходовало часть питательных веществ, а свежих не поступало. Когда начинается рост, потребность в питании увеличивается. Если его не хватает, листья могут становиться тонкими, бледными и быстрее подсыхать.

Причина №6. Сквозняки и перепады температуры

Весной чаще открывают окна, включают кондиционеры. В результате растения могут оказаться в зоне сквозняков или резких перепадов температуры. Для листьев это стресс. Холодный поток воздуха усиливает испарение и повреждает ткани, из-за чего появляются сухие участки и края.

Какие растения реагируют сильнее всего?

Быстрее всего на весенние изменения реагируют растения с тонкими листьями и высокой потребностью во влажности. Среди них:

калатеи,

маранты,

папоротники,

спатифиллумы,

алоказии.

Но и более устойчивые виды вроде фикусов или драцены тоже могут начать подсыхать, если условия резко изменились.

Что делать, если листья начали сохнуть?

Переставьте растение так, чтобы на него не попадали прямые лучи в середине дня. Адаптируйте его к более яркому свету постепенно. Следите за влажностью воздуха — при необходимости добавьте увлажнитель или хотя бы поставьте рядом емкость с водой. Поливайте, когда подсыхает верхний слой почвы, а не по жесткому графику. Проверьте, не стоит ли растение на сквозняке или под потоком кондиционера. Если растение давно не пересаживали, имеет смысл обновить верхний слой почвы или пересадить его в свежий субстрат.

Нужно ли сразу обрезать сухие листья?

Полностью удалять поврежденные листья стоит только в том случае, если они сильно испорчены. Если подсохли только края, можно аккуратно подрезать их, не затрагивая живую ткань.

Но главное — устранить причину. Иначе новые листья будут вести себя так же.

