Что делать, если рассада перца вытягивается и чахнет

Перед тем как сеять перец, мы обычно думаем о возрасте рассады и высчитываем дату от предполагаемой посадки в грунт. Но на самом деле есть другие вещи, которые влияют на качество куда сильнее. Будет рассада крепкой и мощной или вытянутой и слабой — решают не только сроки.

Главный момент — освещение. У большинства из нас досветка далека от идеала. Обычные фитолампы не всегда покрывают потребности рассады. За стеклом на подоконнике ей тоже не хватает ультрафиолета и синего спектра. И если сеять семена, когда световой день короткий, а в квартире при этом тепло, рассада неизбежно начнет вытягиваться. Потому что возникает несоответствие: тепла много, света мало.

Поэтому, если у вас нет профессионального освещения, лучше сеять перец позже — когда световой день начнет расти. Тогда досветка становится не так критична, уточняет канал В саду у Валентинки.

Вторая проблема — теснота. На подоконнике стаканы с рассадой обычно стоят впритык. Верхушки получают свет, а нижняя часть и боковые листья оказываются в тени. Соседние растения затеняют друг друга, и это одна из главных причин, почему рассада вытягивается. Тут уж ничего не поделаешь: такова судьба большинства домашних перцев и томатов. Но если переносить посев на более поздний срок, когда световой день длиннее, света на всех хватает даже на южных окнах.

Отдельная тема — подкормки. Многие кормят рассаду просто потому, что «так положено». Но подкармливать нужно только тогда, когда есть реальный дефицит, а не для профилактики. Особенно опасно давать азот вытягивающейся, ослабленной рассаде — от этого она вытягивается еще больше. И никакие удобрения не помогут, если не налажены базовые условия: освещение, температура, расстояние между горшками.

Перец — не пустынное растение. Если он растет в нормальном грунте, ему хватает питания от полива. А если он чахнет и слабеет, причина почти всегда не в отсутствии подкормок, а в том, что ему слишком темно, слишком жарко или слишком тесно. И прежде чем хвататься за удобрения, стоит исправить именно это.