Как сделать мини-огород прямо на балконе

«Для огорода на балконе лучше использовать светлые подоконники и утепленные балконы. Постоянная температура от +12°C и выше позволяет выращивать как зелень, так и ранние овощи. Окна, выходящие на юг и юго-восток, обеспечивают достаточный естественный свет, тогда как северные потребуют дополнительного освещения фитолампами», — заявили эксперты.

Они добавили, что ранней весной особенно полезно высаживать культуры, которые быстро дают урожай и способны переносить короткий световой день.

«Важно заранее продумать схему размещения растений по высоте и свету, чтобы ни одна культура не затеняла другую. Подоконник или балкон должны быть защищены от сквозняков, выдерживать вес контейнеров с грунтом и водой. Если огород размещен на балконе, полезно проветривать и постепенно адаптировать растения к повышенному солнечному свету и температуре. Основное внимание уделяется влажности: переувлажнение и пересушка одинаково опасны. Для балконного огорода необходимо предусмотреть дренаж, крепкие емкости для растений, а также опоры для вьющихся культур», — объяснили в пресс-службе.

По их мнению, не менее важен выбор культур для мини-огорода.

«На балконе лучше всего выращивать зелень, ароматные травы и ранние овощи: укроп, петрушку, салат, шпинат, рукколу, базилик и мяту. Эти растения быстро растут, дают первые листья уже через 2–3 недели. Для тепличных условий и с использованием фитоламп можно высаживать мини-томаты, болгарский перец, карликовые огурцы и редис. Особый интерес представляют балконные сорта, например «Балконное чудо», который специально адаптирован к компактным пространствам», — отметили специалисты.

В заключение они выделили правильную подкормку и уход.