Кинолог рассказал, чему собаки могут научить своих владельцев

Кинолог Гелена Зырянова рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату», каким качествам может научиться человек у своего питомца. Она подчеркнула, что во время тренировок с животным вырабатывается терпение, трудолюбие и спокойствие.

«Дрессировка — это всегда многократное повторение одних и тех же действий. Чтобы животное запомнило трюк, его нужно повторить около 100 раз или отрабатывать на протяжении трёх недель. Это учит человека усидчивости и умению сохранять позитивный настрой, даже когда приходится делать одно и то же снова и снова», — сказала эксперт.

Также собаки учат нас позитивному мышлению. Они радуются любой активности, которую предлагает человек, всегда сохраняют оптимизм. Даже если животное не сразу понимает команду, оно не теряет энтузиазма и старается предложить какой‑то свой вариант — лишь бы порадовать хозяина.