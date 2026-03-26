В «Коломенском» показали, как крестьянки создавали уют во времена без гипермаркетов

В «Коломенском» проходит очень нежная и уютная выставка «Искусство добродетельных жен» в Усадьбе коломенского крестьянина. Тепло и нежность женских рук в каждом предмете, а также «аппараты», с помощью которых крестьянки создавали уют.

© Марина Бляшон

Многие из вас наверняка занимались ремонтом дома или квартиры, и самая приятная часть во всем этом — финальный декор жилища, когда мы выбираем всякие милые безделушки, свечки, вазочки и рамочки для фотографий. На рубеже XIX и XX столетий коломенские крестьяне тоже занимались чем-то подобным — стремились к тому, чтобы изба была нарядная, и ответственность за уют в доме лежала на хрупких женских плечах. Но тогда не было гипермаркетов для дома, и создавать декор приходилось своими руками на досуге. Кстати, сейчас «тренд» украшать жилище самоделушками и рукоделушками возвращается, и увиденное на небольшой, но емкой экспозиции, отличный источник вдохновения.

«Точкой отсчета» выставки стала цитата из Библии из притчи царя Соломона, который дал определение добродетельным женам: «Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка; она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лён, и с охотою работает своими руками». И женщины в крестьянских (и не только) семьях как будто старались соответствовать такому определению, не только обустраивая дом. От них же зависело то, что наденут на себя муж и дети, да и она сама. Отсюда первый экспонат, без которого с трудом можно себе представить такую экспозицию, прялка. Но прежде чем до нее дойдет дело, надобно было постричь овцу (ножницы для этого выглядят довольно внушительно), затем с помощью чесала или трепала обработать полученный материал, шерсть или лен, ну а дальше — прядение нитей, ткацкие станки, швейные машинки (когда те уже стали доступны) и так, пока не получится рубаха, платье или домашний текстиль, которым не только пользовались в быту — его же заготавливали себе в качестве приданого девушки сызмала. Любопытный факт: простые прялки из цельного куска корня дерева вполне могли сделать самостоятельно, но далеко не все «устройства» создавали крестьяне вручную, часть приборов для рукоделия приобретали на ярмарках, что было дорого, но значительно облегчало жизнь.

Чувство прекрасного никогда не было чуждо человеку, поэтому цель была не просто одеть себя и семью, а одеть красиво. Например, украсить изделия кружевом или постелить на стол праздничную кружевную скатерть. Что удивило, так это устройство для плетения кружева, напоминающее подушку на ножках — это валик, набитый соломой. Мастерицы втыкали в него специальные тонкие гвоздики, создавая основу для будущего кружевного рисунка, а затем вооружались нитями и коклюшками. Процесс плетения столь быстрый, что едва замечаешь, как рождается красота под звон коклюшек. Вжух, и перед вами салфеточка! Любопытно, что время на такой досуг было лишь поздней осенью и зимой, когда уже не было работы в полях (и это во времена, когда не было электричества в домах!), так что зимой приходилось нелегко, времени на работу было мало, а забот — много.

Создавали не только для себя, но и для церкви — отсюда среди экспонатов потрясающей красоты вещи из церковного обихода — вышитый цветами пояс священника, старинный покров для святых даров, старообрядческая лестовка искусной и тонкой работы и другое. Так что теперь, видя где-нибудь на выставке или в храме нарядную вышитую старинную икону, помните, что создали ее скорее всего заботливые теплые женские руки.

Потрясает сохранность предметов — делали на совесть и из качественных материалов, с огромной любовью и с молитвой. Об этом напоминают иконы покровителей рукоделий (да, и такие тоже есть!) — святая Параскева Пятница, преподобная Евдокия, а также икона «Благовещение», где есть трогательная деталь — Богородица с веретеном.