Агроном рассказал, как правильно ухаживать за газоном весной

В начале весны газон зачастую бывает в плохом состоянии, а на его поверхности остаются прошлогодние листья, мох и сухая трава. Привести участок земли в порядок помогут правильные этапы ухода. Об этом aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

По словам специалиста, начать уход за газоном необходимо с тщательного прочесывания травостоя. Для этого рекомендуется использовать грабли с острыми зубьями или специальными аэраторами.

«Эту процедуру проводят в нескольких направлениях, чтобы удалить сухую траву и улучшить доступ воздуха к корням», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что после очистки газон нужно подкормить азотными удобрениями. Для этой цели следует использовать мочевину из расчета от 25 до 35 граммов на квадратный метр. Подкормку важно проводить каждые две недели до того, как земля полностью восстановится.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что использование обычной земли с огорода для проращивания рассады является одной из самых распространенных ошибок. По его словам, для того чтобы добиться хорошего результата, нужно брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазине.

Ранее россиянам дали совет, что посадить на даче в марте.