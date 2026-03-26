Эксперт ответил, что можно посадить в конце марта

Дачникам в Московской области стоит приступать к активным работам в марте и начале апреля, высаживая холодостойкие культуры – редис, зелень и лук. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Март и начало апреля – время, когда природа просыпается, и у дачников начинается горячая пора. Многие переживают, не рано ли еще что-то высаживать, но опытные садоводы знают: есть целый ряд культур, которые не только можно, но и нужно сажать уже сейчас. Они не боятся холода, быстро всходят и радуют первым урожаем или цветением, когда другие растения только высаживаются в грунт. Я выделил три культуры, которые точно стоит включить в свой план посадок в ближайшие дни», – рассказал Чаплин.

Эксперт уточнил, что подходящей культурой для раннего посева является редис, так как его семена прорастают при температуре всего плюс 2–3 градуса, а всходы выдерживают заморозки до минус 3 градусов.

«Для раннего посева выбирайте скороспелые сорта, например, «Селеста F1», «Черриет F1» или «Французский завтрак». Главное правило при уходе – не загущать посадки и следить за влажностью почвы. Полив должен быть регулярным, но без застоя воды, иначе корнеплоды могут растрескаться или уйти в стрелку. Грядку после посева желательно накрыть спанбондом – это защитит всходы от возможных заморозков и сохранит влагу», – пояснил Чаплин.

По его словам, также для ранней высадки подходит петрушка. Эту зелень можно сеять в открытый грунт уже в конце марта – апреле, как только земля немного прогреется. Петрушка, как и редис, не боится заморозков.

«Чтобы ускорить прорастание, я рекомендую предварительно замочить семена в теплой воде на сутки или обработать стимуляторами роста. Сеют петрушку в рыхлую, удобренную перегноем почву, на глубину 1–2 см, с расстоянием между рядами около 30 см. Когда всходы достигнут 5–7 см, их нужно проредить, оставляя между растениями 15–20 см. Уход минимален: полив по мере подсыхания почвы и прополка сорняков. Петрушка – культура двулетняя, и если вы посадите ее сейчас, она будет радовать свежей зеленью все лето, а на следующий год даст ранний урожай после таяния снега», – рассказал Чаплин.

Он добавил, что чуть позднее – с конца апреля до начала мая – можно сажать в открытый грунт лук. Однако уже сейчас можно заняться подготовкой.

«Лук-севок перед посадкой нужно прогреть в теплом месте при температуре около 40–45 градусов в течение суток – это стимулирует рост и снижает риск стрелкования. Для обеззараживания полезно замочить луковицы в слабом растворе марганцовки на два часа. Место для грядки выбирайте солнечное, с рыхлой, нейтральной почвой без застоя воды. При посадке севок заглубляют так, чтобы «хвостик» оставался на поверхности. В уходе лук неприхотлив, но требует регулярной прополки – сорняки угнетают его развитие. Полив в начале роста нужен раз в неделю, а с середины июля, когда начинается формирование луковиц, полив полностью прекращают», – пояснил Чаплин.

Эксперт добавил, что эти культуры не требуют сложной агротехники и дают быстрый, наглядный результат.