Как правильно удалить клеща у питомца

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шиляков рассказал, как защитить питомцев от клещей и нужно ли обрабатывать животных, которые не выходят из дома.

«Укус клеща — это дискомфорт, боль, возможность аллергических реакций. Кошка может насобирать клещей, например, на подоконнике или в комнатах. Если питомец никогда не покидает квартиру, необходимость обработки зависит от образа жизни владельца», — заявил специалист в беседе с «Радио 1».

По словам ветеринара, существует четыре основных метода защиты: ошейник (подходит только для собак), спрей (действует сразу, но требует частого повторения), капли на холку (эффективны, но начинают действовать через два-три дня) и таблетки для приёма внутрь (самый эффективный метод для собак). Комбинировать средства иногда полезно, но важно не переборщить.

Шиляков добавил, что даже обработанное животное может стать жертвой паразита. Для удаления клеща можно использовать пинцет или специальный клещесъёмник, выкручивая его как шуруп.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с 360.ru рассказал, что энцефалит — наиболее распространённое в средней полосе заболевание среди тех, что передаются через укус клеща.