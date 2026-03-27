Кинолог разъяснил, когда купание в реке может быть опасно для собаки

Купание в реке не будет представлять особой угрозы для собаки, если соблюсти все меры безопасности, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Прежде всего питомец должен быть привит и обработан от паразитов. Между последней прививкой и началом купального сезона нужно выдержать карантин не менее двух недель. Нужно учесть, что вакцинация и обработка не дают стопроцентной защиты, но значительно снижают риск осложнений и заболеваний с летальным исходом», — поделился он.

Второе правило заключается в том, что необходимо выбирать для купания проточную воду, продолжил специалист.

«Действует однозначный запрет на стоячую воду, а также на заросшие тиной заводи. Прежде всего это касается прудов, фонтанов, пересыхающих речек. Именно в стоячей воде развиваются самые разные бактерии, а также остаются биологические следы диких животных. Купание в таком месте смертельно опасно», — предупредил он.

Прежде чем разрешать собакам купаться, стоит самому зайти в воду, осмотреть глубину дна, нет ли там коряг и глубокого ила, посоветовал Голубев.

«Отправляясь на речку, всегда нужно брать с собой бутылку с водой. От активности собака точно захочет пить, и лучше не позволять ей это делать из реки. Ещё лучше иметь с собой большой запас чистой воды, чтобы после купания ополоснуть питомца, смыть мусор, частицы ила», — отметил он.

По его словам, риск переохлаждения есть, но в целом собаки неплохо сами регулируют этот вопрос.

«Если питомец не хочет купаться, то и заставлять его не нужно. Не стоит позволять также просто сидеть ему в воде, особенно ледяной. Собака должна быть в движении. Опасна сильная разница температур между воздухом и водой. Такой контраст представляет угрозу для сердца», — пояснил он.

Кинолог также напомнил, что с 1 сентября 2025 года на всей территории России действует запрет на посещение оборудованных пляжей с домашними животными.

«Исключение сделано только для собак-поводырей. За нарушение грозит административный штраф. Запрет распространяется именно на официальные пляжи, а не на всю береговую линию водоёма, поэтому при желании можно найти подходящее место», — подытожил он.

