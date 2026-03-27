Раскрыта сумма для роскошной жизни собаки

Аналитики «Купера» раскрыли сумму, которая необходима для роскошной жизни собаки. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Сегодня премиальным можно сделать даже кормление питомца, отмечают эксперты. Так, кормушку-стойку можно приобрести за 2799 рублей, питьевой фонтан — за 4999 рублей, а лакомства в среднем стоят 4590 рублей. В общей сложности такой набор обойдется в 12 388 рублей.

Что касается базовых аксессуаров, «люксовые» варианты можно найти и среди них. Например, самая дорогая шлейка для собаки стоит 5580 рублей, комбинезон — 3835 рублей, а поводок-рулетка — 3557 рублей. В то же время премиум-ботинки обойдутся в 1446 рублей, кольцо для игр — в 3030 рублей. Люксовые варианты есть даже у пеленки — такая будет стоить 2498 рублей. Суммарная стоимость набора этих аксессуаров — 19 946 рублей.

По данным аналитиков, для сна можно приобрести собаке ортопедический матрас — он стоит 6550 рублей. Дополнительно к нему для отдыха понадобится хорошая лежанка, цена которой достигает 5199 рублей. Среди дополнительных атрибутов — деревянный домик (3499 рублей) и плюшевая игрушка (1554 рублей). В итоге владельцу придется потратить 16 802 рубля.

Для ухода за шерстью понадобится качественный фурминатор — он стоит 4860 рублей. Также обязательно нужны шампунь и бальзам — 3640 и 3940 рублей соответственно. Кроме того, сегодня в зоомагазинах продаются и парфюмы для собак — такой будет стоить 2970 рублей. Выходит, что сумма роскошного набора для ухода за шерстью — 15 410 рублей.

