Тренды интерьера 2026: от минимализма к теплу и тактильности

Минимализм, который годами диктовал нам свои правила, потихоньку сдает позиции. Белые, стерильные комнаты больше не кажутся пределом мечтаний. В 2026-м дом — это уже не глянцевая картинка из журнала, а по-настоящему личное пространство. Теперь интерьер — продолжение самого человека: его привычек, странностей и даже чувства юмора. Одинаковых квартир становится меньше, а живых, эмоциональных решений — все больше, пишут авторы канала «Яндекс Недвижимость».

Дизайнеры в один голос говорят: сейчас все крутится вокруг тактильности. Нам хочется трогать дерево, натуральный камень, грубый текстиль или плетеную мебель. На смену холодному серому и белому приходят теплые, «съедобные» оттенки: молочный, миндальный, грибной или нежно-бежевый. Интерьеры становятся однотонными, но не скучными — глубину создают фактуры и игра света.

Границы между стилями окончательно стерлись. Сейчас в моде эклектика: никто больше не гонится за строгими канонами или нарочито дорогим ремонтом. Главное — чтобы было уютно и светло. Очень интересно проявляет себя неорусский стиль — это когда наши национальные мотивы переосмысляют на современный лад. При этом спокойные интерьеры никуда не делись, просто они стали сложнее, а яркие детали в них теперь всегда имеют какой-то смысл.

Экономика и экология тоже диктуют свои условия. «Быстрая мода» в интерьере уходит: одноразовые вещи заменяет практичность. Все чаще в ход идут переработанные материалы и то, что прослужит десятилетиями. Мы стали осознаннее выбирать вещи, понимая, что интерьер не должен меняться каждые два года.

И, пожалуй, самый приятный тренд — локальность. Больше не нужно заказывать декор с другого конца света, чтобы это считалось крутым. Дизайнеры все чаще выбирают наших мастеров и ремесленные мастерские — это качественно и честно по цене. Сегодняшняя роскошь — это не золото и вензеля, а отказ от штампов. В мире высоких технологий мы все больше ценим не идеальный кадр в соцсетях, а уникальность человека и места, где он живет.

В этом году карниз перестал быть просто палкой для штор. Сегодня его либо прячут в потолочную нишу с LED-подсветкой, либо делают аккуратным архитектурным штрихом — матовый графит, латунь, шампань. А некрасивый радиатор теперь обыгрывают через решетчатые экраны, шторы, встраивание в мебель или контрастный цвет, писал «ГлагоL».