Названы преимущества дегтярного мыла для хозяйства

Дегтярное мыло многие помнят еще с детства, но сегодня о нем вспоминают все реже. А зря — это простое средство до сих пор остается универсальным помощником в быту. Опытные хозяйки используют его не только для гигиены, но и для уборки, стирки и даже ухода за растениями, пишет автор канала «1001 ИДЕЯ ДЛЯ ДОМА».

Чаще всего дегтярное мыло применяют для мытья рук после улицы или общественных мест. Его не используют каждый день, но именно тогда, когда нужна дополнительная чистота и ощущение защиты. По ощущениям, оно справляется с этой задачей лучше многих привычных средств.

Неожиданно хорошо мыло показывает себя и в стирке. Им натирают носки перед отправкой в машинку — загрязнения уходят быстрее, ткань становится заметно чище. Запах дёгтя легко выветривается, если после стирки оставить вещи на балконе или у открытого окна примерно на час.

Иногда средство добавляют и в воду для мытья полов. Достаточно пары ложек жидкого дегтярного мыла на ведро теплой воды, чтобы после уборки поверхности выглядели чище, а дом казался свежим.

Тем, у кого быстро жирнеют волосы, советуют время от времени мыть голову дегтярным мылом — примерно раз в неделю. После процедуры остается характерный запах, но волосы становятся более легкими, рассыпчатыми и дольше сохраняют свежий вид.

Мыло используют и для ухода за стопами. Если оставить пену на коже на несколько минут, со временем можно заметить уменьшение потливости и более комфортные ощущения в течение дня.

Хорошо работает дегтярное мыло и как средство против жирных пятен на одежде. Небольшое количество наносят прямо на загрязнение, оставляют на несколько минут и затем смывают — пятна отходят без сложной обработки.

Есть у него применение даже среди любителей комнатных растений. Раствор воды с небольшим количеством мыла используют для опрыскивания листьев, чтобы защитить их от вредителей. Для профилактики достаточно повторять процедуру раз в месяц, а при появлении насекомых листья дополнительно обрабатывают мыльным раствором до полного очищения.

Получается, что обычный брусок дегтярного мыла способен заменить сразу несколько средств в доме — от ухода за вещами до помощи растениям. Иногда самые простые решения оказываются самыми рабочими.

А вот один брусок хозяйственного мыла заменяет пятновыводитель, средство от плесени, инсектицид и даже смазку для петель. Алеппское мыло — дороже, но его выдержка в полгода-год окупается экономичным расходом и натуральностью.