Как расставить мебель так, чтобы она была комфортной

Красивая мебель сама по себе не делает интерьер удобным. Можно обставить квартиру дорогими вещами и при этом каждый день сталкиваться с дискомфортом. Проблема чаще всего не в мебели, а в том, как она расставлена, пишут авторы канала STUDIЯ 28.

Самая частая ошибка — вся мебель стоит вдоль стен. Кажется, что так освобождается пространство, но комната становится пустой и разрозненной. Гораздо уютнее, когда мебель образует зоны: диван и кресла вокруг столика, обеденная группа выделена отдельно, а кровать не зажата в угол. Даже в маленьком помещении важно создать хотя бы одну логичную композицию.

Неудобство создают и слишком узкие проходы. Когда между предметами остается минимум места, квартира начинает ощущаться тесной. Комфорт начинается с расстояний: между мебелью должно оставаться около 60 сантиметров и больше. Иногда разумнее выбрать мебель меньшего размера, чем ставить крупную вплотную.

Часто неправильно размещают телевизор — слишком высоко или слишком близко к дивану. В итоге устают глаза и шея. Экран должен находиться примерно на уровне глаз и не напротив окна, чтобы избежать бликов.

Интерьер портит и ковёр неподходящего размера. Маленький ковер дробит пространство, тогда как правильный должен объединять мебельную зону, а не выглядеть случайной деталью. Похожие проблемы возникают с обеденным столом: слишком большой перегружает кухню, слишком маленький не решает бытовые задачи семьи.

В спальне дискомфорт вызывает кровать, установленная прямо напротив двери — подсознательно человек не расслабляется. Рабочий стол спиной к входу тоже создает напряжение и мешает сосредоточиться.

Еще одна ошибка — мебель, перекрывающая естественный свет. Высокие шкафы у окна делают комнату темной, поэтому крупные системы хранения лучше ставить вдоль глухих стен.

Когда в комнате нет фокусной точки — телевизора, окна или акцентной стены — интерьер выглядит случайным. А если не продуманы пути движения, приходится постоянно обходить мебель, что быстро начинает раздражать. Именно такие мелочи решают, будет ли квартира просто красивой или действительно удобной для жизни.

Помните, что дорогой интерьер создается не дорогими материалами, а простыми, но продуманными решениями: многоуровневый свет, сложные оттенки стен, аккуратные плинтусы, матовая фурнитура. А убивают стиль напольные вазы с искусственными цветами, леопардовые ковры, подушки с пайетками и огромные стенки из прошлого века, писал «ГлагоL».