Перечислены принты и фактуры обоев, которые выбирают дизайнеры в 2026

Этот год принесет нам смену парадигмы в дизайне интерьера. Мы отходим от стерильного минимализма 2020-х к более сложному, тактильному и осознанному пространству.

© Unsplash

О ключевых трендах в отделке стен, которые будут определять современную эстетику, рассказала Мария Боровская — дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы, владелица студии архитектуры и дизайна.

1. Биофильный дизайн 2.0: живые материалы

В 2026 году на первый план выходит материальность. Стены должны «дышать».

Мицелий и водоросли — обои, созданные из грибного мицелия или переработанных водорослей, станут премиальным сегментом.

Пробка и шпон нового поколения — тончайшие срезы пробки и дерева, наклеенные на гибкую основу. Это позволяет облицовывать даже радиусные стены без стыков.

Глиняные панели — в тренде штукатурные панели с эффектом необработанной глины или самана в теплых терракотовых оттенках.

Совет: сочетайте грубые натуральные панели с гладким металлом или стеклом, чтобы избежать эффекта «деревенского дома».

2. Тактильная революция: 3D и глубина

В 2026 году гладкие поверхности уступают место рельефам.

Гипсовые 3D-панели — узор становится сложнее. Вместо простой геометрии — волны, капли, органические формы, напоминающие застывшую воду или дюны.

Текстильные обои — бархат, велюр, плотный лен и даже шерстяные нити, вплетенные в основу обоев. Это добавляет акустического комфорта и роскоши (тренд Quiet Luxury).

Эффект «Ошибки глазури» — керамические панели для влажных зон с имитацией ручного труда, трещинками кракелюр и неравномерным обжигом. Идеальное несовершенство.

3. Фиджитал-эстетика (Phygital): цифра в физике

Граница между реальным и цифровым миром стирается. Обои 2026 года отражают влияние виртуальной реальности и нейросетей.

Паттерны от ИИ — уникальные принты, сгенерированные искусственным интеллектом — сложные, сюрреалистичные композиции, которые невозможно нарисовать вручную.

Неоновые акценты на темном фоне — глубокие черные или темно-синие обои с вкраплениями светоотражающих нитей.

Панели со встроенным светом — освещение становится частью текстуры, а не просто ее «техническим» дополнением.

4. Цветовая палитра 2026: «цифровая Земля»

Цветовые тренды 2026 года балансируют между природным спокойствием и технологической яркостью.

Теплый серый и «Греж» (Greige): база. Но не холодная, а с примесью песка и камня.

Глубокий лесной зеленый: цвет мха и старой хвои. Идеален для кабинетов и спален.

Оксид и ржавчина: теплые оранжево-коричневые оттенки для создания акцентных стен.

Электрический лавандовый: как акцент. Используется дозированно, например, в виде панно или одной полосы панелей.

5. Максимальный персонализм

Эпоха типовых решений уходит в прошлое. В 2026 году стена — это холст для истории владельца.

Фрески на заказ — цифровая печать высокого разрешения позволяет перенести на стену любое изображение: от семейного архива до абстрактной картины, написанной специально для вашего интерьера.

Модульные панели — вы можете сами менять расположение деревянных или текстильных модулей, обновляя геометрию помещения без ремонта.

Зонирование цветом — вместо перегородок — разные виды обоев. Одна зона комнаты оклеена текстурным льном, другая — окрашена в глубокий цвет, третья закрыта деревянными рейками.

Практические советы для ремонта в 2026 году

Не бойтесь смешивать. Сочетание бумажных обоев с деревянными панелями и бетонной штукатуркой — это новый шик. Главное — единство цветовой температуры.

Думайте об акустике. В тренде «тихие дома». Выбирайте панели с перфорацией или текстильные покрытия, чтобы снизить уровень шума в квартире.

Инвестируйте в долговечность. Тренд на осознанное потребление диктует выбор качественных материалов, которые не придется менять через 3 года. Лучше одна дорогая панель из шпона, чем дешевый пластик.

Свет решает все. Любая, даже самая трендовая текстура, потеряется без грамотного сценария освещения. Закладывайте бра и подсветку под плинтус еще на этапе черновой отделки.