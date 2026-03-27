Что нужно сделать перед тем, как включать кондиционер после зимы

С наступлением тепла многие спешат включить кондиционер, но делать это без подготовки опасно, напомнили 360.ru. За зиму внутри скапливаются пыль, плесень и бактерии, которые при запуске могут попасть в воздух. Чтобы техника работала безопасно, достаточно соблюдать несколько простых правил, рассказал мастер по ремонту и обслуживанию кондиционеров Владислав Баннов.

Перед первым включением специалист советуют вызвать мастера для чистки. Он промоет внутренний блок, обработает его специальными средствами и удалит скопившиеся микробы. Если этого не сделать, неприятный запах и даже вредные для здоровья частицы обеспечены. Особенно важно почистить кондиционер, если в помещении курили или блок выходит на оживлённую трассу.

Что важно проверить перед запуском?

Убедитесь, что температура на улице подходит для работы вашей модели.

Очистите фильтры и уберите всё лишнее возле внутреннего и наружного блоков.

Осмотрите блоки на предмет трещин — при повреждениях включать кондиционер нельзя.

При первом запуске прислушайтесь: посторонний шум, вибрация или запах — повод вызвать мастера.

Если система работает стабильно, протестируйте все режимы, скорости и поворот шторок. Небольшие неполадки лучше устранить заранее.

А современные модели с функцией самоочистки требуют внимания реже, но полный отказ от ежегодного обслуживания — миф.