Эксперт рассказал, как определить, что ветеринар не подходит питомцу

Кинолог Голубев рассказал, как определить, что ветеринар не подходит питомцу
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что общие рейтинги клиник и визуальная чистота помещений не всегда служат надёжным индикатором квалификации конкретного специалиста.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что хороший ветеринар выступает переводчиком с медицинского языка на человеческий, подробно разъясняя диагноз и назначения.
Специалист подчеркнул, что при осмотре животного недопустимы грубая фиксация и конфликты, даже если питомец ведёт себя беспокойно.
Кинолог отметил, что профессионал выстраивает контакт через доверие и положительное подкрепление, а не через доминирование и принуждение.
Ранее ветеринар Наталья Сысоева раскрыла, когда начинать обработку питомцев от клещей.