Эксперт рассказал, как определить, что ветеринар не подходит питомцу

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что общие рейтинги клиник и визуальная чистота помещений не всегда служат надёжным индикатором квалификации конкретного специалиста.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что хороший ветеринар выступает переводчиком с медицинского языка на человеческий, подробно разъясняя диагноз и назначения.

Специалист подчеркнул, что при осмотре животного недопустимы грубая фиксация и конфликты, даже если питомец ведёт себя беспокойно.

Кинолог отметил, что профессионал выстраивает контакт через доверие и положительное подкрепление, а не через доминирование и принуждение.

