Как дачникам защититься от покупки некачественных семян?

Россияне готовятся к началу дачного сезона и покупают семена. Это можно сделать как розничных магазинах, так и на маркетплейсах. Но главная проблема — качество материала. Корреспондент «МИР 24» Максим Бабенышев узнал, как людей обманывают при приобретении семян.

«Я купил семена петрушки "Карнавал" и огурца "Спринтер". Обратите внимание на упаковку: у нас указано название, сроки посева и созревания. Очень важно, чтобы даты были проштампованы, как у нас, а не напечатаны. Также меня предупредили: если семена не взойдут, необходимо связаться с производителем — контакты указаны на пакете», — рассказал Максим Бабенышев.

«Вот это укроп был посеян несколько недель назад, а это петрушка была посеяна в то же время. Мы, конечно, ждем каких-то результатов от этой авантюры, но уже очевидно, что семена разного качества», — Елена Весловская, садовод из Сочи.

Огород для Елены — это семейное дело. Сначала домашним урожаем занималась ее мама, теперь вся семья Весловских на грядках. Здесь все — от огурцов до баклажанов. Есть и арбузы. Но вот урожая нет. В прошлом году купили семян на 3 тысячи рублей, но они не взошли. В этом картина та же. Елена считает, что у семян истек срок годности или они были переморожены.

«Мы берем количеством, поэтому если посадить много, что-то да взойдет. Мы выбираем на маркетплейсах по отзывам и по рекомендации друзей, и в магазинах — по рекомендации продавцов. То, что обещают, всегда отличается, реже в плюс», — рассказала Елена Весловская.

А Насиму из Челябинска подкупили красивые карточки товара в интернете. Да и цена — вместо 500 рублей за упаковку всего 90. Но у женщины не взошло ни одно семечко.

«Я также могу прийти к продавцу в магазин и какие-то деньги вернуть или поменять, другие семена взять. А здесь чего? "Спасибо за отзыв, извините, что так получилось"», — Насима Шарапова, садовод из Челябинска.

«Купить на известном маркетплейсе семена помидоров черри решил и я. Цены — от 60 рублей до нескольких тысяч. Кому принадлежит товар — производителю или перекупщикам — нужно разобраться. Смотрим на наличие лицензии — галочки верификации. Это означает, что товар оригинальный», — отметил корреспондент.

Но вот отзывы неоднозначные. Светлана пишет: очень низкая всхожесть. Из пяти посаженных семян взошел один росток. За продажей семян в интернете следят сотрудники маркетплейсов. Продавец должен соблюдать закон и требования площадки. Крупные бренды обязаны подтверждать права на товарный знак, а вот небольшие производители могут продавать качественный товар без регистрации.

Ситуацию с некачественными семенами прокомментировали и в Россельхознадзоре.

«Сейчас ведется мониторинг интернет-площадки, где мы находим, например, малино-клубничного дерева сорта «Сладкая симфония». Данного сорта нет в реестре селекционных достижений, и соответственно продавец нарушает федеральный закон о семеноводстве», — Екатерина Маурер, старший государственный инспектор отдела государственного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям.

Уголовного наказания для предпринимателей за продажу некачественных семян в России нет. Поэтому недобросовестный продавец ничем не рискует. Опытные садоводы рекомендуют закупать товар в проверенных магазинах или питомниках.

«Есть семена, в которые добавляются защитные средства. Фальсифицированные семена, как правило, без этих всех элементов», — Николай Сидоренко, управляющий агрослужбой.

Перед тем как попасть к покупателю, семена проверяют в лаборатории. Исключают наличие примеси и вредителей. Затем смотрят энергию прорастания и всхожесть.

Проблема с семенами — и тогда покупатель вправе их заменить. Магазин пойдет навстречу после всех проверок. А в случае покупки семян на маркетплейсах такой возможности нет, как и гарантий качества.