Черная клубника и леопардовые розы: маркетплейсы наводнили подозрительные растения

В последние месяцы на маркетплейсах появилось множество подозрительных предложений: под видом новых сортов россиянам предлагают семена и саженцы плодов и растений, которых нет в Государственном реестре селекционных достижений. Покупателям предлагают вырастить яблоки неестественно яркого цвета, огромную черную клубнику и крыжовник в виде спирали. Правда ли сказочные овощи и ягоды существуют и что делать, если вы случайно такие купили — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

ИИ-семена заполнили маркетплейсы

На маркетплейсах покупателям предлагают купить, например, саженцы малины «Пшехиба». Судя по изображению, ягоды должны вырасти неестественно длинными. Другой товар — огромная клубника «Мелано Макс»: на карточке ягода цвета кабачка размером с ладонь. Начинающих садоводов привлекают смородиной «Капля Луны» с ненатурально длинными ягодами, больше похожими на виноградины. Столь же необычна клубника «Амалия», которая, если верить картинке, по форме больше напоминает небольшую морковь. Тем, кому не подходит клубника-морковь, предлагают ягоды неестественного фиолетового цвета «Перлберри», белую клубнику «Снегурка», а еще клубнику, ягоды которой должны расти гроздью, как виноград. Продавцы даже торгуют саженцами «гибрида» малино-клубничного дерева: судя по фото, с выращенного дерева будут свисать гроздья желтой и красной клубники. Продавец обещает «100-процентное соответствие сорту».

Фото: Лента.ру

Порадовать покупателей спешит и «новый тип крыжовника» со спиралевидной формой ягод. Судя по картинке, крыжовник обещает уродиться в форме разноцветных улиток. Другой сорт — крыжовник в виде гроздьев винограда.

Россиян, покупающих семена и саженцы на маркетплейсах, соблазняют еще и странными видами цветов. Розы неестественно синего и голубого окраса, с фантазийной формой куста и даже леопардовой или зебровой окраски.

Продавцы обещают «морозостойкие сорта» и надежную упаковку семян, а также советуют выращивать рассаду на подоконниках. Некоторые сорта черной клубники, которая должна расти гроздьями, происходят, по утверждению продавца, из крымского питомника. Несмотря на то что фото товаров сгенерировано нейросетью, продавцы уверяют, что реализуют экзотические виды и «уникальный новый сорт». Представитель одного из магазинов на вопрос редакции, действительно ли клубника вырастет черной, ответил, что ее цвет будет скорее «более бордовым».

Иногда сгенерированное нейросетью изображение ставят первым в галерее, а остальные карточки товара соответствуют описанию. Так, один из продавцов выставил товар с фантазийной малиной черного цвета, однако, судя по остальным изображениям, у садовода вырастет обычная традиционная малина.

Фото: Лента.ру

Покупатели не смогут сразу определить фейковый товар

У товаров, изображения которых сгенерированы нейросетью, чаще всего высокий рейтинг и много отзывов. Проблема в том, что покупатели не могут быстро понять, что их обманули, — ведь на то, чтобы дождаться плодов клубники или крыжовника, нужно несколько месяцев.

Чаще всего в отзывах покупатели оценивают качество присланных саженцев. Кто-то жалуется на гнилые или сухие ростки, кто-то замечает, что их количество отличается от заявленного (обещали шесть, прислали пять). Авторы только некоторых отзывов сообщают, что товар не соответствует описанию. Так, покупатель «клубнико-малины» пишет: «Обычная малина! Никакой малино-клубники! Не рекомендую!» Другой покупатель пожаловался, что у него выросла обычная клубника, а не черная.

Россиян научили отличать подделку от оригинала

В России существует Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, рассказала заведующая кафедрой «Экология» МТУСИ Виктория Ерофеева. Если растения нет в реестре, это значит, что его выращивание и ввоз на территорию страны не разрешен. Предлагаемые к покупке сорта следует проверить по списку: если растения в реестре нет — значит, скорее всего, покупатель столкнулся с фальсификатом. Второй признак подделки — это фотографии.

«Если вы не можете найти фотографий растения в естественной среде, размещенных обычными людьми, а видите только красивые рекламные картинки, то перед вами — фальсификат», — предупредила она.

По данным Россельхознадзора, за 2025 год в регионах было обнаружено на онлайн-площадках до трех тысяч незарегистрированных наименований. Так, в Кузбассе нашли семена огурца несуществующих сортов «Мизинец», «Ни забот ни хлопот», «Семеро козлят», томата сортов «Золотая клуша», «Клубничка», моркови и свеклы.

«Покупать что-то экзотическое в интернете в виде семян нельзя», – Виктория Ерофеева, заведующая кафедрой «Экология» МТУСИ

Современная наука с помощью генной инженерии позволяет получать растения с особыми свойствами, добавляет старший преподаватель кафедры «Экология» МТУСИ Жанна Жукова.

«Но основная цель таких изысканий — поиск сортов устойчивых к тем или иным заболеваниям, вредителям, повышение урожайности, устойчивости к погодным условиям без потери потребительских свойств. Данная работа требует больших финансовых вложений и времени, что должно в итоге окупаться, — объяснила специалист. — Любое межвидовое или даже межродовое скрещивание возможно, но сильно ограничено. Если для выведения декоративных растений селекционеры и генные инженеры ориентируются на внешний вид (цвет, форму листьев и тому подобное), то изменение цвета ягод будет в определенных пределах».

Выведение новых сортов растений — это долгий селекционный процесс, соглашается директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин. Этот процесс занимает годы и даже десятилетия. Сначала селекционеры проводят скрещивание растений с нужными признаками, затем многие поколения отбирают устойчивые линии. Только после этого сорт проходит испытания и регистрируется. Поэтому появление принципиально новых видов растений — это всегда событие, которое обсуждается в научных публикациях и профессиональной среде.

Фото: РИА Новости

«Действительно, есть земляника (а именно так называются растения с крупными ягодами, которые мы привыкли называть клубникой), которую можно назвать черной. Это сорта с темной окраской ягод (вишневой), при определенном освещении они будут казаться черными», — рассказала Ерофеева.

Для подтверждения достоверности она посоветовала обращаться в питомники, где можно увидеть взрослое цветущее или плодоносящее растение.

По словам Игоря Калинина, существуют и темные или почти черные томаты. Они получены благодаря накоплению антоцианов — пигментов, которые могут придавать плодам темно-фиолетовый, почти черный оттенок. Такие томаты имеют нормальный вкус и могут быть устойчивыми к некоторым заболеваниям.

«Но даже они выглядят не так, как на фантастических картинках: обычно это темно-бордовые или темно-фиолетовые плоды, а не полностью черные. С большинством "фантазийных" растений ситуация другая. Многие изображения нарушают базовые принципы морфологии растений. Например, клубника размером с ладонь или малина, растущая плотными гроздьями, как виноград, противоречит особенностям формирования плодов у этих культур», — объяснил Калинин.

По его словам, размер ягод ограничен физиологией растения — его способностью снабжать плод водой и питательными веществами, поддерживать тканевую структуру. При сильном увеличении размера плод просто теряет устойчивость, становится водянистым или не формируется вовсе.

Фото: Лента.ру

По словам Калинина, главный ориентир — возможность проверить информацию. Если новый сорт действительно существует, о нем можно найти данные в научных публикациях, селекционных каталогах или у известных питомников.

«А вот предложения купить "уникальные" семена по очень низкой цене, особенно на маркетплейсах, — чаще всего оказываются обычным обманом. По опыту садоводов, вероятность того, что из таких семян вырастет заявленное растение, крайне низка».

Продавцы выставляют на продажу нейросетевой мусор

Выставляющие фейковые товары продавцы-новички или те, кто ищет легких денег, попадают в ловушку CTR (показателя кликабельности), считает Дмитрий Ковпак, предприниматель, основатель проекта «Акселератор АКС». Продавец считает: если на обложке будет гигантская синяя клубника, человек нажмет на карточку. А раз нажал — значит, может и купить, объяснил Ковпак.

«Нейросети сделали производство такого вранья бесплатным. Продавец за 30 секунд генерирует малиновое дерево и выставляет его на витрину», – Дмитрий Ковпак, основатель проекта «Акселератор АКС»

Чаще всего ИП продавца, который торгует товаром с ИИ-изображениями, зарегистрировано всего несколько месяцев назад. По словам Ковпака, недобросовестные продавцы действуют по схеме однодневок: они работают по модели churn and burn (сжег и забыл). Такие продавцы реализуют партию за две-три недели и закрывают юрлицо: «Если семена через месяц не взошли — судиться уже не с кем».

Россиянам дали совет на случай покупки сомнительных саженцев

Деньги за некачественный товар можно попробовать вернуть и без суда, считает Ковпак. Он отметил, что в настоящее время для маркетплейсов существует правило: если покупатель подал заявку на возврат по причине несоответствие описанию, а продавец не ответил за 24 часа, возврат одобряется автоматически. Второй способ — сразу написать продавцу. По словам Ковпака, для продавца негативный отзыв с фото "ожидание/реальность" — это смерть карточки.

«Часто они возвращают деньги в обход системы, лишь бы вы не портили рейтинг», — заявил специалист.

Фото: Лента.ру

Юридически при покупке подобных семян и саженцев речь идет не о нейросети, а о недостоверной информации о товаре и, в зависимости от ситуации, о продаже товара ненадлежащего качества либо товара, не соответствующего описанию, отметил Андрей Завертяев, руководитель юридической компании «Завертяев и партнеры».

Если покупатель приобрел такие семена, он вправе ссылаться прежде всего на статью 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», которая обязывает продавца предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора. Если из-за недостоверной информации был причинен ущерб или потребитель купил не тот товар, на который рассчитывал, применяется статья 12 того же закона: продавец несет ответственность за непредоставление полной и достоверной информации о товаре. При дистанционной продаже дополнительно действует статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей», поскольку карточка товара на маркетплейсе является частью дистанционного способа продажи.

Фото: Лента.ру

Если в карточке товара были размещены изображения и описания, из которых следовало, что из семян вырастет, например, «черная клубника размером с ладонь» или иное растение с явно фантазийными свойствами, покупатель вправе потребовать возврата уплаченной суммы, а при наличии убытков — их возмещения. Если продавец добровольно требования не исполняет, покупатель может обратиться в суд и дополнительно требовать компенсации морального вреда по статье 15 Закона «О защите прав потребителей», а также штрафа — 50 процентов от присужденной суммы за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке по пункту 6 статьи 13 этого закона.

Алгоритм для покупателя здесь стандартный: сначала нужно сохранить скриншоты карточки товара, изображений, описания сорта, обещанных свойств, цены, данных продавца и чека. Затем через маркетплейс и, по возможности, напрямую продавцу направить письменную претензию с требованием вернуть деньги со ссылкой на статьи 10, 12 и 26.1 Закона «О защите прав потребителей». Если семена уже посажены и несоответствие стало очевидно позже, это не лишает права на защиту, но особенно важно сохранить упаковку, фото результата и карточку товара на дату покупки. После отказа или игнорирования претензии можно обращаться в Роспотребнадзор и в суд.